Мария Погребняк: "Милохин мне как сын, а детям прощают ошибки"
Жена известного футболиста представляется продюсером Ильи Милохина. Девушка давно поддерживает молодого человека, однако после последних сторис Марии поклонники блогеров забеспокоились, что же произошло в отношениях Погребняк и блогера
Мария Погребняк - основатель и продюсер Тик-ток дома «Popstar House», в котором состоит 20- летний блогер Илья Милохин, старший брат известного тиктокера Дани Милохина. Илья также выпускает свои песни.
Сегодня он рассказал подписчикам о том, что Мария угрожает ему не выпустить новый трек, если на него не снимут видео две-три тысячи человек. Молодой человек выложил в сторис аудио Марии и подписал : «Шоу-бизнес таков». Погребняк не понравилась эта ситуация, она спросила у подписчиков, есть ли закон, запрещающий распространение личных сообщений в сети, а также пригрозила Милохину:
«Я не давала тебе разрешения публиковать мои личные сообщения! С этим разберусь! С твоим треком тоже!», - отрезала Мария.
Мы связались с Марией, чтобы узнать, что между ними происходит.
- Как вы познакомились с Ильей?
- Мы познакомились год назад, благодаря нашему Тик-току, который до моего прихода носил другое название. Когда я пришла в проект, Ильи уже там не было, но я решила ознакомиться с теми участниками, что были в этом доме, скажем так.
Я сразу заметила Илью, он был очень работоспособным, харизматичным, очень хорошо вел проекты. Я ему предложила вернуться в Москву, в этот же дом, но с другим названием, на тот момент он работал кальянщиком в Анапе.
Какое-то время я не могла понять скачки в его настроении, потом узнала, что он употребляет запрещенные препараты. Я приняла решение его лечить, в этом вопросе мне помогли лучшие специалисты Москвы, да и Илья не так давно увлекся препаратами, поэтому мы быстро привели его в чувство.
Он начал заниматься спортом, мы записали ему несколько треков, которые были достаточно популярными. Все было хорошо, он нашел родителей, стал популярным, попал к Дробышу в музыкальную группу, но…
Как вы знаете, с приходом популярности, вокруг человека сразу появляются «друзья», особенно если это касается молодых, неопытных людей. Также в доверие к Илье втесались некоторые ребята, но так, как для Ильи я - вторая мама, он мне все рассказывал.
Чтобы он держал язык за зубами, они решили его подсадить на наркотики. Узнала я об этом спустя месяц, но к этому моменту Виктор Дробыш уже разорвал с ним контракт. Я снова положила его в клинику, но он сбежал.
Что бы там ни было, ты не можешь отказаться от своего ребенка, каким бы он ни был. Я понимала, что при наличии родных, ему некуда пойти, друзей у него нет, поэтому я его не оставила. Он многое потерял, и сам это понял. Это был не Илья.
- После ваших сегодняшних сторис показалось, что у вас назревает скандал.
- Сейчас у нас бывают перепалки, но я всегда говорю: «У Илюши переходный возраст». Так как мы блогеры, то часто друг друга цепляем в соцсетях, порой это бывает жестко. Все наши публичные проблемы – это эмоциональные всплески – не более. Скоро у него выходит новый трек, он активно занимается спортом, в том числе боксом.
Теги: #Даня Милохин, #Илья Милохин, #Павел Погребняк, #мария погребняк
Рубрика: Шоу-бизнес