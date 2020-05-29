Илья Милохин: "Мы снова общаемся с Даней!"

Популярный тиктокер Илья Милохин принял участие в новом трэвел-шоу «Лето – это деревня» для онлайн-кинотеатра KION. По условиям проекта, шестеро знаменитых блогеров отправились изучать сельскую местность и две недели жили как настоящие деревенские жители. О своих впечатлениях от съемок и отношениях с родственниками, Илья рассказал Sobesednik.ru.

Онлайн-кинотеатр KION запустил проект “Лето — это…”, состоящий из двух частей. В первой, «Лето — это море», фуд-блогеры путешествовали из Москвы в Крым на машине и снимали об этом свой влог. А вторая часть «Лето — это деревня».

- Во время съемок проекта мы жили в деревне Ольховец в Лебедянской области, это 500 километров от Москвы, - вспоминает 20-летний Илья Милохин. – Я привык к такой атмосфере и деревенскому, свободному стилю жизни. Нет чего-то особенного, что меня прям впечатлило. Есть общее ощущение удовольствия от таких съемок.

- Чему-то новому научились, возможно, доить корову?

- Я – очень простой и неизбалованный парень. Раньше я не только отдыхал в деревне, но в свое время и жил в подобных местах. Для меня прыжок с тарзанки или дойка коровы – не такие уж страшные и необычные вещи, как, например, для других тиктокеров, с которыми мы снимались в проекте. Я выдохнул, вдохновился природой и широким пространством. Вспомнил о своих творческих планах. Сделал выводы по поводу моих отношений с девушками и вообще личной жизни. В деревне, в которой мы снимали, очень красивая природа, открытые и добрые люди, чистый воздух, много мест для активного отдыха. Это был крутой шанс вырваться из суеты и вернуться в Москву обновленным.