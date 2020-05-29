Илья Милохин: "Мы снова общаемся с Даней!"
Тиктокер рассказал об участии в новом проекте «Лето-это деревня» и отношениях с родственниками.
Популярный тиктокер Илья Милохин принял участие в новом трэвел-шоу «Лето – это деревня» для онлайн-кинотеатра KION. По условиям проекта, шестеро знаменитых блогеров отправились изучать сельскую местность и две недели жили как настоящие деревенские жители. О своих впечатлениях от съемок и отношениях с родственниками, Илья рассказал Sobesednik.ru.
Онлайн-кинотеатр KION запустил проект “Лето — это…”, состоящий из двух частей. В первой, «Лето — это море», фуд-блогеры путешествовали из Москвы в Крым на машине и снимали об этом свой влог. А вторая часть «Лето — это деревня».
- Во время съемок проекта мы жили в деревне Ольховец в Лебедянской области, это 500 километров от Москвы, - вспоминает 20-летний Илья Милохин. – Я привык к такой атмосфере и деревенскому, свободному стилю жизни. Нет чего-то особенного, что меня прям впечатлило. Есть общее ощущение удовольствия от таких съемок.
- Чему-то новому научились, возможно, доить корову?
- Я – очень простой и неизбалованный парень. Раньше я не только отдыхал в деревне, но в свое время и жил в подобных местах. Для меня прыжок с тарзанки или дойка коровы – не такие уж страшные и необычные вещи, как, например, для других тиктокеров, с которыми мы снимались в проекте. Я выдохнул, вдохновился природой и широким пространством. Вспомнил о своих творческих планах. Сделал выводы по поводу моих отношений с девушками и вообще личной жизни. В деревне, в которой мы снимали, очень красивая природа, открытые и добрые люди, чистый воздух, много мест для активного отдыха. Это был крутой шанс вырваться из суеты и вернуться в Москву обновленным.
- Что было самым сложным на проекте?
- Остаться собой. Мы жили вшестером с другими блогерами в небольшом деревенском доме без нормальных условий. Я имею в виду не только туалет на улице, но и само состояние дома. Сложно было принимать характеры и эмоции окружающих меня людей и не поддаваться своим эмоциям.
Илья Милохин вместе со своим младшим братом Даней (также знаменитым блогером), с четырех лет жил в детском доме. Через десять лет их усыновили приемные родители, у которых на тот момент в семье уже было пятеро детей. И это при том, что биологические мама и папа мальчиков – Любовь Бережная и Вячеслав Крапчин живы и здоровы. Не так давно их отыскали редакторы шоу «Пусть говорят». Илья пришел на программу и был приветлив с биологическими родителями на съемках, а вот Даня эти эфиры принципиально проигнорировал.
- Илья, вам удалось наладить родственные отношения с Любовью и Вячеславом?
- Я ни на кого не держу обид и зла, если вопрос об этом. Я просто понимаю, что научился жить самостоятельно, без помощи биологических родителей. С мамой у нас общение редкое, а вот с сестрой я постоянно переписываюсь и созваниваюсь (Любовь в настоящий момент живет с другим мужчиной, от которого родила еще одного сына и дочь – Прим. Ред.). С биологическим отцом после выпусков «Пусть говорят» у нас была всего одна встреча. Во время разговора я понял, что не вижу смысла поддерживать с ним теплых отношений.
Стоит отметить, что между самими братьями Милохиными несколько лет были сложные отношения. У ребят были внутренние конфликты. Даня утверждал, что Илья изначально был против его блогерской деятельности, но когда младший брат достиг успеха, Илья также начал снимать ролики, якобы повторяя за ним. Но недавно в соцетях начали появляться совместные фото и видео братьев. Конечно, мы не могли не спросить Илью, действительно ли их топор войны с Даней наконец-то зарыт.
- Да, мы общаемся, и в настоящий момент вместе отдыхаем на Мальдивах, - порадовал нас своим ответом Милохин-старший.
КСТАТИ!
«Зависимость не проходит бесследно!»
Несколько месяцев назад Илья Милохин признался своим подписчикам, что страдает из-за пагубной зависимости от запрещенных веществ. Тиктокер сообщил, что ради наркотиков обманывал окружающих. Илья тогда пообещал поклонникам бороться со своей бедой. Нам юноша сообщил, что слово свое держит по сей день.
- Я не скрываю и говорю открыто про каждый период своей жизни, пусть и не все они наполнены счастьем и радостью, - произнес звезда интернета. – Я честный в своих соцсетях и интервью. Зависимость не проходит бесследно, с этим врагом надо бороться постоянно. Каждый день я выбираю быть трезвым!
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Рубрика: Шоу-бизнес