Сегодня, в 14:53

Дочь Евгения Осина впервые о материнстве: "Моя малышка будет знать, кем был ее дедушка!"

В конце июня Агния и ее муж Владислав впервые стали родителями.

Фото: Личный архив Агнии Осиной

Единственная дочь певца Евгения Осина стала мамой. 19-летняя Агния родила дочь Ксению. О жизни в новом статусе, отношениях с мужем и воспоминаниях о знаменитом отце, наследница исполнителя хита «Плачет девочка в автомате» рассказала Sobesednik.ru.

 В ноябре исполнится три года со дня смерти Евгения Осина. Дочь артиста пошла по его стопам. Агния поступила в музыкальное училище им. Гнесиных, а потом начала писать песни для себя и других исполнителей. Прошлым летом дочь Осина вышла замуж за своего избранника Владислава. Ребенок у супругов появился в конце июня.

- Агния, как отреагировали с мужем, когда узнали, что станете родителями?

- Были безумно счастливы! Я до последнего не понимала, что мне предстоят роды. Я и до сих пор не верю, что родила. Правду говорят, что вся боль забывается, когда видишь своего малыша.

- Были сложности во время беременности?

- Токсикоз меня знатно измучил. Вплоть до родов была тошнота и изжога. Но второй триместр был легким, и мы с мужем даже затеяли ремонт в комнате. Я порхала, как бабочка, и готова была свернуть горы.

- Как изменилась жизнь с появлением малышки?

- Только в лучшую сторону! Я все время провожу с дочкой, и в восторге от этого. Конечно, стало меньше времени на домашние дела. Иногда хочется встать и убраться в доме, заняться стиркой или приготовить что-нибудь. Но, благо, семья у нас большая и всегда найдутся помощники, кто мог бы посидеть с Ксюшей или помог бы с уборкой или готовкой.

Фото: Личный архив Агнии Осиной

- Как выбирали имя дочке?

- Я была уверена, что назову ее Мией. Мне нравится это имя. Я даже запретила брату называть так кошку, так как берегла его для будущего ребенка. Но осенью я обнаружила, что все поголовно стали называть так дочерей и пришла в ужас. Мы с мужем стали думать над другим именем. У нас были разногласия. Но однажды мы сидели на кухне, и я сказала: «Давай ты назовешь девочку, а я – мальчика!». И он предложил Ксюшу. Я влюбилась в это имя, мы сразу поняли: «это оно!».

- Уже понятно, на кого похожа Ксения?

- Пока что на обоих родителей по чуть-чуть. Но губы у нее точно папины!

- Вы женаты с Владиславом чуть больше года. Чему научились за это время?

- Лучше слышать друг друга. С появлением ребенка, как ни странно, нам не стало сложнее. Мы стали еще ближе, отношения вышли на новый уровень. Наши дни проходят в любви!

Фото: Личный архив Агнии Осиной
Муж Агнии, Владислав с дочерью.

- Остается время для творчества?

- Честно признаюсь, я не писала песни с декабря. Периодически открываю архивы в диктофоне и заметках в телефоне, но времени что-то записать нет. Раньше его не хватало из-за учебы. А теперь, как Ксюша подрастет, очень хочу подумать, что записать, и все-таки выпустить хотя бы одну песню для начала. Я сейчас в академическом отпуске, планирую весь год посвятить малышке. Мама нужна ребенку как воздух, ведь в первый год жизни он только адаптируется к миру. Потом хотелось бы закончить учебу, а что будет с музыкой – дальше будет видно. Конечно, не хочется ее забрасывать. Но пока в приоритете семья!

- Как часто вспоминаете папу? Будете рассказывать Ксюше о дедушке в будущем?

- Я постоянно о нем вспоминаю. Бывает, что он мне снится. Но о снах я говорить не люблю – не верю в их толкования, сонники. Конечно, дочери о ее дедушке будем рассказывать. Я, например, в детстве очень любила слушать папин детский альбом «Бублик и батон», да и не только его. Так что, Ксюша точно не останется без понимания того, кем был ее дедушка!

Фото: Личный архив Агнии Осиной
Агния в детстве с родителями.

КСТАТИ!


  «Не понимаю, как люди едят мясо!»

  Дочь Евгения Осина является вегетарианкой. Агния рассказала нам, почему отказалась от мяса. 

- Я с детства старалась не есть мясо, но, сами понимаете, ребенку в семье мясоедов вряд ли это разрешат, ведь мясо нужно для того, чтобы организм нормально функционировал, без него ты не вырастешь, и так далее, - говорит Агния. – Я это слышала миллиард раз, но категорически с этим не согласна! Мясо гораздо сложнее переваривается, чем другие продукты, организм тратит на это очень много сил. А то, что не переварилось…не буду продолжать, не очень приятная тема. Никого не призываю к вегетарианству, но не понимаю, как люди едят мясо! Осознанно на вегетарианстве я уже лет пять и чувствую себя замечательно! У меня был гастрит примерно в возрасте десяти лет. Но когда я из рациона убрала мясо, эта проблема меня покинула. Я не ем его из этических соображений. Попросту не могу, вкус не нравится. Так же до беременности я была на растительном питании, но как узнала о своем положении, захотелось есть йогурты и сыр. Возможно, я вернусь к растительному питанию после грудного вскармливания.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 5 дней назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 10 минут назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Расследование 7 часов назад

Жена экс-советника Путина стала владельцем квартиры за 300 млн рублей. Это случилось после его увольнения

Расследование 23 часа назад

Дочь Валентины Терешковой лишилась компании, получавшей контракты от московских властей. И тут же открыла новую

Общество 4 дня назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 1 неделю назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Культура и ТВ 26 минут назад

Кинотеатры будут указывать длительность рекламы и трейлеров перед просмотром фильмов

Шоу-бизнес 2 часа назад

Илья Милохин: "Мы снова общаемся с Даней!"

Культура и ТВ 8 часов назад

Никас Сафронов сравнил скульптуру в центре Москвы с чизбургером и намерен обратиться в прокуратуру

Шоу-бизнес 16 часов назад

Елена Воробей выложила очередной скетч с новым персонажем – еврейкой Софой Рабинович

Красота 16 часов назад

Шляпа-2021. Фоторепортаж Sobesednik.ru

Шоу-бизнес 17 часов назад

У кошек Петра Мамонова появился свой сайт. Его открыли, чтобы спасти питомцев музыканта

Шоу-бизнес 18 часов назад

"Новый поворот": свадебное платье Азизы спешно перешивают из-за казуса

Шоу-бизнес 19 часов назад

"Молила Бога, чтобы не чокнуться": Казаченко спас психолог

Культура и ТВ 19 часов назад

Денис Мацуев: Играл для шейхов, сыграю в InClassica

Шоу-бизнес 20 часов назад

Оксана Федорова ответила на слухи о своей беременности

Шоу-бизнес 1 день назад

Американского певца Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над двенадцатилетней

Культура и ТВ 1 день назад

В фонде V-A-C объяснили фигуру из кусков глины в центре Москвы, которую там невзлюбил Галкин

Шоу-бизнес 1 день назад

Похудевшая Анфиса Чехова снова дразнит фанатов стильным купальником

Шоу-бизнес 1 день назад

"Золотой состав": Дима Билан взорвал Instagram анонсом нового сезона "Голоса"

Шоу-бизнес 1 день назад

Запашный рассказал, как Стивен Сигал сделал ему романтичный массаж в ресторане

Туризм 1 день назад

Что будет с ценами на зарубежные туры?

Культура и ТВ 1 день назад

В Эрмитаже затруднились объяснить, что именно украл Тилль Линдеманн

Спорт 1 день назад

Карпин не вызвал в состав сборной РФ Дзюбу. Ранее футболист негативно отзывался о тренере

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика