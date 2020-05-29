Дочь Евгения Осина впервые о материнстве: "Моя малышка будет знать, кем был ее дедушка!"

Единственная дочь певца Евгения Осина стала мамой. 19-летняя Агния родила дочь Ксению. О жизни в новом статусе, отношениях с мужем и воспоминаниях о знаменитом отце, наследница исполнителя хита «Плачет девочка в автомате» рассказала Sobesednik.ru.

В ноябре исполнится три года со дня смерти Евгения Осина. Дочь артиста пошла по его стопам. Агния поступила в музыкальное училище им. Гнесиных, а потом начала писать песни для себя и других исполнителей. Прошлым летом дочь Осина вышла замуж за своего избранника Владислава. Ребенок у супругов появился в конце июня.

- Агния, как отреагировали с мужем, когда узнали, что станете родителями?

- Были безумно счастливы! Я до последнего не понимала, что мне предстоят роды. Я и до сих пор не верю, что родила. Правду говорят, что вся боль забывается, когда видишь своего малыша.

- Были сложности во время беременности?

- Токсикоз меня знатно измучил. Вплоть до родов была тошнота и изжога. Но второй триместр был легким, и мы с мужем даже затеяли ремонт в комнате. Я порхала, как бабочка, и готова была свернуть горы.

- Как изменилась жизнь с появлением малышки?

- Только в лучшую сторону! Я все время провожу с дочкой, и в восторге от этого. Конечно, стало меньше времени на домашние дела. Иногда хочется встать и убраться в доме, заняться стиркой или приготовить что-нибудь. Но, благо, семья у нас большая и всегда найдутся помощники, кто мог бы посидеть с Ксюшей или помог бы с уборкой или готовкой.