Дочь Евгения Осина впервые о материнстве: "Моя малышка будет знать, кем был ее дедушка!"
В конце июня Агния и ее муж Владислав впервые стали родителями.
Единственная дочь певца Евгения Осина стала мамой. 19-летняя Агния родила дочь Ксению. О жизни в новом статусе, отношениях с мужем и воспоминаниях о знаменитом отце, наследница исполнителя хита «Плачет девочка в автомате» рассказала Sobesednik.ru.
В ноябре исполнится три года со дня смерти Евгения Осина. Дочь артиста пошла по его стопам. Агния поступила в музыкальное училище им. Гнесиных, а потом начала писать песни для себя и других исполнителей. Прошлым летом дочь Осина вышла замуж за своего избранника Владислава. Ребенок у супругов появился в конце июня.
- Агния, как отреагировали с мужем, когда узнали, что станете родителями?
- Были безумно счастливы! Я до последнего не понимала, что мне предстоят роды. Я и до сих пор не верю, что родила. Правду говорят, что вся боль забывается, когда видишь своего малыша.
- Были сложности во время беременности?
- Токсикоз меня знатно измучил. Вплоть до родов была тошнота и изжога. Но второй триместр был легким, и мы с мужем даже затеяли ремонт в комнате. Я порхала, как бабочка, и готова была свернуть горы.
- Как изменилась жизнь с появлением малышки?
- Только в лучшую сторону! Я все время провожу с дочкой, и в восторге от этого. Конечно, стало меньше времени на домашние дела. Иногда хочется встать и убраться в доме, заняться стиркой или приготовить что-нибудь. Но, благо, семья у нас большая и всегда найдутся помощники, кто мог бы посидеть с Ксюшей или помог бы с уборкой или готовкой.
- Как выбирали имя дочке?
- Я была уверена, что назову ее Мией. Мне нравится это имя. Я даже запретила брату называть так кошку, так как берегла его для будущего ребенка. Но осенью я обнаружила, что все поголовно стали называть так дочерей и пришла в ужас. Мы с мужем стали думать над другим именем. У нас были разногласия. Но однажды мы сидели на кухне, и я сказала: «Давай ты назовешь девочку, а я – мальчика!». И он предложил Ксюшу. Я влюбилась в это имя, мы сразу поняли: «это оно!».
- Уже понятно, на кого похожа Ксения?
- Пока что на обоих родителей по чуть-чуть. Но губы у нее точно папины!
- Вы женаты с Владиславом чуть больше года. Чему научились за это время?
- Лучше слышать друг друга. С появлением ребенка, как ни странно, нам не стало сложнее. Мы стали еще ближе, отношения вышли на новый уровень. Наши дни проходят в любви!
- Остается время для творчества?
- Честно признаюсь, я не писала песни с декабря. Периодически открываю архивы в диктофоне и заметках в телефоне, но времени что-то записать нет. Раньше его не хватало из-за учебы. А теперь, как Ксюша подрастет, очень хочу подумать, что записать, и все-таки выпустить хотя бы одну песню для начала. Я сейчас в академическом отпуске, планирую весь год посвятить малышке. Мама нужна ребенку как воздух, ведь в первый год жизни он только адаптируется к миру. Потом хотелось бы закончить учебу, а что будет с музыкой – дальше будет видно. Конечно, не хочется ее забрасывать. Но пока в приоритете семья!
- Как часто вспоминаете папу? Будете рассказывать Ксюше о дедушке в будущем?
- Я постоянно о нем вспоминаю. Бывает, что он мне снится. Но о снах я говорить не люблю – не верю в их толкования, сонники. Конечно, дочери о ее дедушке будем рассказывать. Я, например, в детстве очень любила слушать папин детский альбом «Бублик и батон», да и не только его. Так что, Ксюша точно не останется без понимания того, кем был ее дедушка!
КСТАТИ!
«Не понимаю, как люди едят мясо!»
Дочь Евгения Осина является вегетарианкой. Агния рассказала нам, почему отказалась от мяса.
- Я с детства старалась не есть мясо, но, сами понимаете, ребенку в семье мясоедов вряд ли это разрешат, ведь мясо нужно для того, чтобы организм нормально функционировал, без него ты не вырастешь, и так далее, - говорит Агния. – Я это слышала миллиард раз, но категорически с этим не согласна! Мясо гораздо сложнее переваривается, чем другие продукты, организм тратит на это очень много сил. А то, что не переварилось…не буду продолжать, не очень приятная тема. Никого не призываю к вегетарианству, но не понимаю, как люди едят мясо! Осознанно на вегетарианстве я уже лет пять и чувствую себя замечательно! У меня был гастрит примерно в возрасте десяти лет. Но когда я из рациона убрала мясо, эта проблема меня покинула. Я не ем его из этических соображений. Попросту не могу, вкус не нравится. Так же до беременности я была на растительном питании, но как узнала о своем положении, захотелось есть йогурты и сыр. Возможно, я вернусь к растительному питанию после грудного вскармливания.
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