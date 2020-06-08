"Золотой состав": Дима Билан взорвал Instagram анонсом нового сезона "Голоса"

Известный российский певец Дима Билан вызвал настоящий фурор в социальной сети, опубликовав весьма интригующее фото и не менее интригующую подпись к нему. Фактически можно сказать, что артист анонсировал выход на экраны нового сезона популярного вокального шоу «Голос», причём речь идёт о возвращении в проект четвёрки наставников, которых зрители давно называют «золотым составом» шоу.

На опубликованном Биланом снимке он позирует в компании Александра Градского, Пелагеи и Леонида Агутина. Именно в таком составе судейской команды наставников зрители в своё время и полюбили вокальное «реалити», ставшее в какой-то степени главной музыкальной программой страны. И теперь, судя по словам исполнителя, великолепная четвёрка снова вернётся на экраны.

«Мы возвращаемся в семью. Снова вместе. Смотрите новый юбилейный сезон на Первом канале», – гласит подпись Билана.