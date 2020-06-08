"Золотой состав": Дима Билан взорвал Instagram анонсом нового сезона "Голоса"
Речь идёт о возвращении в проект четвёрки наставников
Известный российский певец Дима Билан вызвал настоящий фурор в социальной сети, опубликовав весьма интригующее фото и не менее интригующую подпись к нему. Фактически можно сказать, что артист анонсировал выход на экраны нового сезона популярного вокального шоу «Голос», причём речь идёт о возвращении в проект четвёрки наставников, которых зрители давно называют «золотым составом» шоу.
На опубликованном Биланом снимке он позирует в компании Александра Градского, Пелагеи и Леонида Агутина. Именно в таком составе судейской команды наставников зрители в своё время и полюбили вокальное «реалити», ставшее в какой-то степени главной музыкальной программой страны. И теперь, судя по словам исполнителя, великолепная четвёрка снова вернётся на экраны.
«Мы возвращаемся в семью. Снова вместе. Смотрите новый юбилейный сезон на Первом канале», – гласит подпись Билана.
Поклонники в комментариях к этому посту не стали сдерживать эмоции и откровенно заявили, что ждали возвращения Билана и любимых артистов в шоу и едва ли не молились на возможное воссоединение «золотого состава» «Голоса». Теперь же они с нескрываемой радостью откровенно празднуют и заявляют, что отныне непременно будут собираться семьями у телевизоров ради просмотра любимого шоу с любимыми наставниками.
«Так здорово! Мы очень ждём».
«Ура! Дождались. Не смотрела Голос с момента распада этого состава».
«Золотой состав».
«Ура! Голос заиграет новыми красками! И смотреть приятно будет!»
«Ура, дождались, золотой состав Голоса! Удачи, Дима, и набрать крутую команду».
«Ура! Снова неподдельная тёплая атмосфера вернётся на экраны!»
«Вспоминаю старые выпуски, как же это было здорово. До сих пор бывает пересматриваю, как же мы рады, что Вы возвращаетесь. Пора опять смотреть Голос»
«Мольбы мои личные услышаны, золотая четвёрка, в сборе!» – пишут поклонники.
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Рубрика: Шоу-бизнес