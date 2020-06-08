Сегодня, в 2:04

"Золотой состав": Дима Билан взорвал Instagram анонсом нового сезона "Голоса"

Речь идёт о возвращении в проект четвёрки наставников

Фото: Instagram

Известный российский певец Дима Билан вызвал настоящий фурор в социальной сети, опубликовав весьма интригующее фото и не менее интригующую подпись к нему. Фактически можно сказать, что артист анонсировал выход на экраны нового сезона популярного вокального шоу «Голос», причём речь идёт о возвращении в проект четвёрки наставников, которых зрители давно называют «золотым составом» шоу.

На опубликованном Биланом снимке он позирует в компании Александра Градского, Пелагеи и Леонида Агутина. Именно в таком составе судейской команды наставников зрители в своё время и полюбили вокальное «реалити», ставшее в какой-то степени главной музыкальной программой страны. И теперь, судя по словам исполнителя, великолепная четвёрка снова вернётся на экраны.

«Мы возвращаемся в семью. Снова вместе. Смотрите новый юбилейный сезон на Первом канале», – гласит подпись Билана.

Поклонники в комментариях к этому посту не стали сдерживать эмоции и откровенно заявили, что ждали возвращения Билана и любимых артистов в шоу и едва ли не молились на возможное воссоединение «золотого состава» «Голоса». Теперь же они с нескрываемой радостью откровенно празднуют и заявляют, что отныне непременно будут собираться семьями у телевизоров ради просмотра любимого шоу с любимыми наставниками.

«Так здорово! Мы очень ждём».

«Ура! Дождались. Не смотрела Голос с момента распада этого состава».

«Золотой состав».

«Ура! Голос заиграет новыми красками! И смотреть приятно будет!»

«Ура, дождались, золотой состав Голоса! Удачи, Дима, и набрать крутую команду».

«Ура! Снова неподдельная тёплая атмосфера вернётся на экраны!»

«Вспоминаю старые выпуски, как же это было здорово. До сих пор бывает пересматриваю, как же мы рады, что Вы возвращаетесь. Пора опять смотреть Голос»

«Мольбы мои личные услышаны, золотая четвёрка, в сборе!» – пишут поклонники.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 3 дня назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 3 дня назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 5 дней назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 6 дней назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 6 дней назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 2 недели назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Шоу-бизнес 6 часов назад

Запашный рассказал, как Стивен Сигал сделал ему романтичный массаж в ресторане

Туризм 8 часов назад

Туры в Египет подешевеют на 30%

Культура и ТВ 8 часов назад

В Эрмитаже затруднились объяснить, что именно украл Тилль Линдеманн

Спорт 9 часов назад

Карпин не вызвал в состав сборной РФ Дзюбу. Ранее футболист негативно отзывался о тренере

Туризм 10 часов назад

"Похоже, чиновники к детям в Прагу собрались": в сети обсуждают, почему открыли границы с "недружественной" Чехией

Культура и ТВ 10 часов назад

Александра Захарова: мы восстановили портрет отца напротив «Ленкома»

Спорт 11 часов назад

Дзюба - больше не игрок сборной. После назначения Карпина, из состава выбыл единственный топ-футболист

Культура и ТВ 11 часов назад

"Аннет" Леоса Каракса — ода искусству, смерти и любви

Шоу-бизнес 13 часов назад

"Какие мячики": Елена Летучая сверкнула соблазнительной грудью на Мальдивах

Шоу-бизнес 13 часов назад

Яна Поплавская: «Дети подходят к мужикам, просят купить им алкоголь»

Шоу-бизнес 13 часов назад

"Фигура мужчины": Звезду КВН Елену Борщеву раскритиковали за фото в купальнике

Шоу-бизнес 14 часов назад

Алексей Панин: «Людям надо еды дать и денег»

Туризм 15 часов назад

С 27 августа россияне снова смогут летать в Чехию, Южную Корею и Доминикану

Спорт 16 часов назад

Грузинского дзюдоиста-паралимпийца задержали в Токио за нападение на охранника отеля

Культура и ТВ 16 часов назад

Актриса Зинаида Кириенко стала доверенным лицом Сергея Миронова

Культура и ТВ 17 часов назад

Пушной вернется на СТС с передачей о необычных изобретениях россиян

Шоу-бизнес 20 часов назад

Орбакайте в откровенном бикини, а Ходченкова-топлес. ТОП-5 жарких фото знаменитостей с отдыха.

Спорт 1 день назад

Болельщики "Барселоны" скандировали имя Месси в первом сыгранном матче без него

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика