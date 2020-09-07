Сегодня, в 4:03

Похудевшая Анфиса Чехова снова дразнит фанатов стильным купальником

В последнее время телеведущая заметно изменилась и, судя по всему, решила избавиться от чрезмерной полноты на бёдрах и талии

Фото: Instagram

Телеведущая Анфиса Чехова всегда относилась к разряду тех российских звёзд, которых поклонники узнали бы даже по силуэту. Характерная, но при этом весьма «аппетитная», как говорили многие, полнота и шикарный бюст – вот две ключевые визитные карточки знаменитости, которые сделали ей такой незабываемой для многих.

Впрочем, в последнее время Чехова заметно изменилась и, судя по всему, решила избавиться от чрезмерной полноты на бёдрах и талии, а потому охотно радует фанатов снимками в новом образе с заметно более стройной и подтянутой фигурой. Разумеется, происходит всё это под удивлённые возгласы поклонников, продолжающих интересоваться секретом столь разительного преображения артистки и отмечающих, что она в последнее время стала просто восхитительной.

Впрочем, не обошлось и без критиков. К примеру, недавний снимок Анфисы Чеховой, на котором она хвасталась «новой» фигурой, позируя на балконе в экстравагантном купальнике синего цвета с задорным принтом, привлёк внимание хейтеров, обвинивших артистку в злоупотреблении «фотошопом». Дело в том, что на этом снимке они не увидели на подтянутом животике телеведущей пупка, отсюда и возникли такие подозрения.

Фото: Instagram

Развенчать эти домыслы Чехова сумела довольно просто. Она опубликовала ещё одно фото в купальнике. В этот раз знаменитость позирует у бассейна в вызывающем леопардовом купальнике, причём, и в этот раз был выбран комплект с плавками с завышенной талией, которые и скрывают тот самый искомый критиками предмет.

«Специально для всех, кто интересуется, делюсь рецептом отсутствия пупка. Берете плавки и руки, руками тянете плавки вверх и закрываете пупок. Благодарите Бога, что плавки настолько эластичны», – иронично подписала артистка эту фотографию.

К слову, этот пост тоже собрал множество лестный комментариев, в которых подписчики не перестают восхищаться тем, как преобразилась знаменитость и просят её раскрыть секрет стройных ног и точёной талии.

«Анфиса! Моё восхищение вашей силой воли и желаем изменить отношение к себе и еде!»

«Стесняешься своего пупка?»

«Расскажите пожалуйста, как вы питаетесь. В течение дня? Что исключили?»

«А уже был рецепт такого шикарного похудения?»

«Анфиса, а какой у вас рост и вес? И на сколько кг вы похудели? Напишите, пожалуйста».

«Вы очень красивая, фигура восхитительная!»

«Фигура отпад».

«Аппетитная фигурка».

«Свободу пупкам».

«Как вы похудели ноги? Что делали?»

«Красивый купальник и чудесная, стройная Анфиса», – пишут поклонники.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 3 дня назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 3 дня назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 5 дней назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 6 дней назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 6 дней назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 2 недели назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Золотой состав": Дима Билан взорвал Instagram анонсом нового сезона "Голоса"

Шоу-бизнес 9 часов назад

Запашный рассказал, как Стивен Сигал сделал ему романтичный массаж в ресторане

Туризм 11 часов назад

Туры в Египет подешевеют на 30%

Культура и ТВ 12 часов назад

В Эрмитаже затруднились объяснить, что именно украл Тилль Линдеманн

Спорт 12 часов назад

Карпин не вызвал в состав сборной РФ Дзюбу. Ранее футболист негативно отзывался о тренере

Туризм 13 часов назад

"Похоже, чиновники к детям в Прагу собрались": в сети обсуждают, почему открыли границы с "недружественной" Чехией

Культура и ТВ 13 часов назад

Александра Захарова: мы восстановили портрет отца напротив «Ленкома»

Спорт 14 часов назад

Дзюба - больше не игрок сборной. После назначения Карпина, из состава выбыл единственный топ-футболист

Культура и ТВ 14 часов назад

"Аннет" Леоса Каракса — ода искусству, смерти и любви

Шоу-бизнес 16 часов назад

"Какие мячики": Елена Летучая сверкнула соблазнительной грудью на Мальдивах

Шоу-бизнес 16 часов назад

Яна Поплавская: «Дети подходят к мужикам, просят купить им алкоголь»

Шоу-бизнес 16 часов назад

"Фигура мужчины": Звезду КВН Елену Борщеву раскритиковали за фото в купальнике

Шоу-бизнес 17 часов назад

Алексей Панин: «Людям надо еды дать и денег»

Туризм 18 часов назад

С 27 августа россияне снова смогут летать в Чехию, Южную Корею и Доминикану

Спорт 19 часов назад

Грузинского дзюдоиста-паралимпийца задержали в Токио за нападение на охранника отеля

Культура и ТВ 19 часов назад

Актриса Зинаида Кириенко стала доверенным лицом Сергея Миронова

Культура и ТВ 20 часов назад

Пушной вернется на СТС с передачей о необычных изобретениях россиян

Шоу-бизнес 23 часа назад

Орбакайте в откровенном бикини, а Ходченкова-топлес. ТОП-5 жарких фото знаменитостей с отдыха.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика