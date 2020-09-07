Похудевшая Анфиса Чехова снова дразнит фанатов стильным купальником

Телеведущая Анфиса Чехова всегда относилась к разряду тех российских звёзд, которых поклонники узнали бы даже по силуэту. Характерная, но при этом весьма «аппетитная», как говорили многие, полнота и шикарный бюст – вот две ключевые визитные карточки знаменитости, которые сделали ей такой незабываемой для многих.

Впрочем, в последнее время Чехова заметно изменилась и, судя по всему, решила избавиться от чрезмерной полноты на бёдрах и талии, а потому охотно радует фанатов снимками в новом образе с заметно более стройной и подтянутой фигурой. Разумеется, происходит всё это под удивлённые возгласы поклонников, продолжающих интересоваться секретом столь разительного преображения артистки и отмечающих, что она в последнее время стала просто восхитительной.

Впрочем, не обошлось и без критиков. К примеру, недавний снимок Анфисы Чеховой, на котором она хвасталась «новой» фигурой, позируя на балконе в экстравагантном купальнике синего цвета с задорным принтом, привлёк внимание хейтеров, обвинивших артистку в злоупотреблении «фотошопом». Дело в том, что на этом снимке они не увидели на подтянутом животике телеведущей пупка, отсюда и возникли такие подозрения.