Похудевшая Анфиса Чехова снова дразнит фанатов стильным купальником
В последнее время телеведущая заметно изменилась и, судя по всему, решила избавиться от чрезмерной полноты на бёдрах и талии
Телеведущая Анфиса Чехова всегда относилась к разряду тех российских звёзд, которых поклонники узнали бы даже по силуэту. Характерная, но при этом весьма «аппетитная», как говорили многие, полнота и шикарный бюст – вот две ключевые визитные карточки знаменитости, которые сделали ей такой незабываемой для многих.
Впрочем, в последнее время Чехова заметно изменилась и, судя по всему, решила избавиться от чрезмерной полноты на бёдрах и талии, а потому охотно радует фанатов снимками в новом образе с заметно более стройной и подтянутой фигурой. Разумеется, происходит всё это под удивлённые возгласы поклонников, продолжающих интересоваться секретом столь разительного преображения артистки и отмечающих, что она в последнее время стала просто восхитительной.
Впрочем, не обошлось и без критиков. К примеру, недавний снимок Анфисы Чеховой, на котором она хвасталась «новой» фигурой, позируя на балконе в экстравагантном купальнике синего цвета с задорным принтом, привлёк внимание хейтеров, обвинивших артистку в злоупотреблении «фотошопом». Дело в том, что на этом снимке они не увидели на подтянутом животике телеведущей пупка, отсюда и возникли такие подозрения.
Развенчать эти домыслы Чехова сумела довольно просто. Она опубликовала ещё одно фото в купальнике. В этот раз знаменитость позирует у бассейна в вызывающем леопардовом купальнике, причём, и в этот раз был выбран комплект с плавками с завышенной талией, которые и скрывают тот самый искомый критиками предмет.
«Специально для всех, кто интересуется, делюсь рецептом отсутствия пупка. Берете плавки и руки, руками тянете плавки вверх и закрываете пупок. Благодарите Бога, что плавки настолько эластичны», – иронично подписала артистка эту фотографию.
К слову, этот пост тоже собрал множество лестный комментариев, в которых подписчики не перестают восхищаться тем, как преобразилась знаменитость и просят её раскрыть секрет стройных ног и точёной талии.
«Анфиса! Моё восхищение вашей силой воли и желаем изменить отношение к себе и еде!»
«Стесняешься своего пупка?»
«Расскажите пожалуйста, как вы питаетесь. В течение дня? Что исключили?»
«А уже был рецепт такого шикарного похудения?»
«Анфиса, а какой у вас рост и вес? И на сколько кг вы похудели? Напишите, пожалуйста».
«Вы очень красивая, фигура восхитительная!»
«Фигура отпад».
«Аппетитная фигурка».
«Свободу пупкам».
«Как вы похудели ноги? Что делали?»
«Красивый купальник и чудесная, стройная Анфиса», – пишут поклонники.
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Рубрика: Шоу-бизнес