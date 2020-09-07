Оксана Федорова ответила на слухи о своей беременности
Телеведущую, певицу и "Мисс Вселенную" 2002 года уже который день поздравляют подписчики с будущим пополнением. Всему виной стало видео Федоровой, где виднеется округлившийся живот
43- летняя Федорова воспитывает двоих детей, 9-летнего Федора и 8-летнюю Елизавету. Девушка не так давно вернулась из отпуска, где проводила время с семьей. На своей страничке в Инстаграме она поделилась видео, где танцует на яхте в белом платье свободного кроя.
Вместо комплиментов Федоровой пришли десятки поздравлений с беременностью, подписчики уверены: телеведущая ждет третьего ребенка. Все бы ничего, но даже известные паблики в Телеграме объявили о беременности Федоровой.
Мы связались с телеведущей :
– Это ошибка, - уверяет нас Федорова.
– То есть, фото неудачное?
– Все мои фото и видео удачные, просто на мне было надето платье свободного кроя, для пляжа.
Многих женщин обижает, когда их по ошибке принимают за беременных, однако Федорова не видит в этой ситуации ничего обидного и зла на подписчиков не держит.
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Рубрика: Шоу-бизнес