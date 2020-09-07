Оксана Федорова ответила на слухи о своей беременности

43- летняя Федорова воспитывает двоих детей, 9-летнего Федора и 8-летнюю Елизавету. Девушка не так давно вернулась из отпуска, где проводила время с семьей. На своей страничке в Инстаграме она поделилась видео, где танцует на яхте в белом платье свободного кроя.

Вместо комплиментов Федоровой пришли десятки поздравлений с беременностью, подписчики уверены: телеведущая ждет третьего ребенка. Все бы ничего, но даже известные паблики в Телеграме объявили о беременности Федоровой.