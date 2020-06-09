"Молила Бога, чтобы не чокнуться": Казаченко спас психолог

Ольга Казаченко не скрывает: на сегодня она почти полностью оправилась после скандального развода с мужем. И помог ей в этом психолог Павел Раков, к которому она регулярно обращается за консультациями.

– У меня должно было быть миллион психологов, психотерапевтов, реабилитационных центров, - говорит Ольга. – На самом деле у меня всегда был всего один психолог – Павел Раков, который меня поддерживал. Я с ним познакомилась на одной из программ, посвящённых нашим с Вадимом отношениях.

В тот момент хваталась за любую возможность и молила Бога только об одном: как бы выжить и не чокнуться. Раков мне помог. Мы знакомы уже четыре года: я довольна нашим сотрудничеством. Нам даже приписывали романтические отношения, но это не так, конечно.

Я бесконечно уважаю и ценю наше с Павлом общение, но он - женатый человек, поэтому ничего личного быть не может.

– Оля, ты замуж еще собираешься?

– Замуж я уже готова, даже несмотря на свой прошлый прекрасный опыт. Он меня не отвратил. Но пока у меня нет жениха.

– Каким он должен быть?

– Мне в мужчинах нравится чувство юмора. Этим меня можно легко покорить! Я люблю напористых мужчин, которые «ля-ля» не разводят. Знаешь, бывает, что мужчины во время общения с девушкой стесняются. Вот, я таких не люблю. Хочется, чтобы он был напористым и, быть может, даже грубым!