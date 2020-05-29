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Американского певца Боба Дилана обвинили в сексуальном насилии над двенадцатилетней

В иске утверждается, что он давал девушке наркотики

Фото: Global Look Press

Женщина подала в суд на американского певца Боба Дилана обвинив его в том, что он неоднократно подвергал ее сексуальному насилию в 1965 году, когда ей было 12 лет. Об этом сообщает журнал Variety.

В иске утверждается, что Дилан давал девушке наркотики и алкоголь и установил эмоциональную связь, которая позволила ему подвергнуть школьницу насилию на протяжении шести недель с апреля по май 1965 года. Некоторые из фактов возможного насилия предположительно имели место в отеле Chelsea в Нью-Йорке.

В обвинении говорится, что артист прибегал к угрозам физического насилия, «оставив ее эмоционально и психологически травмированной по сей день». Его обвиняют в нападении, нанесении побоев, незаконном лишении свободы и умышленном причинении эмоционального стресса. 

Иск был подан в соответствии с законом Нью-Йорка, который продлевает срок давности по искам о сексуальном насилии над детьми. Как отмечается, крайний срок подачи иска против Дилана приходился на субботу и был подан в пятницу вечером.

Представитель певца в ответ на обвинение заявил, что утверждение 56-летней давности не соответствует действительности и будет опровергаться. 

Боб Дилан – 80-летний американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет.

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