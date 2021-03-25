Яна Поплавская: «Дети подходят к мужикам, просят купить им алкоголь»

Актриса считает правительственную инициативу своевременной и справедливой.

– Я совсем человек непьющий, и никогда не пила. Но то, что я наблюдаю, приводит меня в шок: дети подходят к мужикам, просят купить им алкоголь, взрослые дядьки абсолютно спокойно это делают, – заявила Sobesednik.ru театральный педагог Яна Поплавская. – Европейское и американское законодательство более жесткое – ты не можешь там купить себе алкоголь, если тебе не исполнился 21 год. Это очень справедливо. Наши дети сейчас очень инфантильны и все психологи об этом пишут. Поэтому ограничить их в возможности покупки алкоголя я считаю, прекрасная инициатива. Их же не ограничивают в покупке книг или продуктов питания.