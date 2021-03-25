Орбакайте в откровенном бикини, а Ходченкова-топлес. ТОП-5 жарких фото знаменитостей с отдыха.
Знаменитости не стесняются демонстрировать себя во всей красе.
Несмотря на то, что летний сезон-2021 вот-вот выйдет на финишную прямую, звезды продолжают отдыхать. При этом они не забывают публиковать на своих страничках фото, на которых во всей красе демонстрируют свои прелести. Подборка самых жарких публикаций знаменитостей, сделанных в отпуске – в материале Sobesednik.ru.
Светлана Ходченкова в начале августа отправилась на Мальдивы, где арендовала целую виллу. Поговаривают, что отдыхает актриса там с новым возлюбленным, имя которого держит в строгом секрете. Однако, судя по публикациям, которые она делает в Instagram, в данный период времени актриса очень счастлива.
- Отдыхать, конечно, это приятно! А отдыхать с видом на океан и любоваться невероятными закатами, это вдвойне приятно, - поделилась 38-летняя артистка.
В отпуске Светлана находит время для занятий йогой, но все-таки большую часть времени, судя по всему, проводит на пляже. Актриса регулярно делится с подписчиками фото в разных купальниках, а они, в свою очередь восхищаются ее идеальной фигурой. Однако, больше всех поклонников звезды порадовало фото Ходченковой, на котором она изображена топлес. Для того, чтобы кадр не был вульгарным, актриса прикрыла грудь руками. Стоит отметить, что последние годы артистка всерьез занимается танцами на пилоне и достигла в этом деле больших результатов. Возможно, именно поэтому Светлана и пребывает в хорошей физической форме.
Ирина Дубцова на днях вернулась из Греции, где отдыхала с мамой и сыном. Во время отпуска певица опубликовала снимок в слитном купальнике нежно-розового цвета. Публикация собрала множество комментариев как со стороны поклонников артистки, так и ее хейтеров. Последние обвинили Ирину в чрезмерном использовании фотошопа. Однако, певица быстро дала отпор недоброжелателям и заявила, что не корректировала снимок, а секрет ее хорошей фигуры кроется в регулярных занятиях спортом и правильном питании.
Наталья Водянова со своей большой семьей отдыхает на побережье Италии. В один из солнечных дней супермодель опубликовала снимок, сделанный на белоснежной яхте. На фото Наталья изображена в слитном черном купальнике с бокалом вина в руках. Подписчики восхитились фигурой Водяновой, а некоторые даже подписали, что на фото она выглядит ровесницей своей 15-летней дочери Невы. И это при том, что в следующем году модели исполнится 40!
Ольга Орлова недавно была в Хорватии, где арендовала яхту. На отдыхе певицу и телеведущую сопровождал ее 20-летний сын Артем.
- Всегда мечтала: вот вырастет мой сын, будем с ним летать везде, будем вести активный образ жизни в путешествиях, будет маме бокал шампанского на дискотеке заказывать, - поделилась 43-летняя Орлова.
В отпуске Ольга демонстрировала свою фигуру в слитном купальнике ярко-красного цвета. А еще певица призналась, что в повседневной жизни практически не занимается спортом.
- Только все собираюсь, и никак не соберусь, - сообщила артистка подписчикам. – Но когда-нибудь я обязательно начну!
Поклонники звезды очень удивились такому заявлению.
- Вы правда не занимаетесь спортом? У вас такое подтянутое тело, я думала, вы живете в спортзале, - написала Ольге одна из ее почитательниц.
Кристина Орбакайте в этом году отметила 50-летний юбилей. Но это не мешает певице публиковать фото в бикини. Звезда вместе с мужем недавно отдохнула на острове Миконос в Греции, где и сделала откровенную фотографию в купальнике.
- Сколько лет этой девочке? 20, - восхитилась одна из поклонниц звезды.
- Супер! Я очень сильно возбудился! Спасибо за фото, - написал под фото артистки уже какой-то мужчина.
Теги: #Орбакайте, #Ходченкова, #Ольга Орлова, #дубцова, #водянова
Рубрика: Шоу-бизнес