Орбакайте в откровенном бикини, а Ходченкова-топлес. ТОП-5 жарких фото знаменитостей с отдыха.

Несмотря на то, что летний сезон-2021 вот-вот выйдет на финишную прямую, звезды продолжают отдыхать. При этом они не забывают публиковать на своих страничках фото, на которых во всей красе демонстрируют свои прелести. Подборка самых жарких публикаций знаменитостей, сделанных в отпуске – в материале Sobesednik.ru.

Светлана Ходченкова в начале августа отправилась на Мальдивы, где арендовала целую виллу. Поговаривают, что отдыхает актриса там с новым возлюбленным, имя которого держит в строгом секрете. Однако, судя по публикациям, которые она делает в Instagram, в данный период времени актриса очень счастлива.

- Отдыхать, конечно, это приятно! А отдыхать с видом на океан и любоваться невероятными закатами, это вдвойне приятно, - поделилась 38-летняя артистка.

В отпуске Светлана находит время для занятий йогой, но все-таки большую часть времени, судя по всему, проводит на пляже. Актриса регулярно делится с подписчиками фото в разных купальниках, а они, в свою очередь восхищаются ее идеальной фигурой. Однако, больше всех поклонников звезды порадовало фото Ходченковой, на котором она изображена топлес. Для того, чтобы кадр не был вульгарным, актриса прикрыла грудь руками. Стоит отметить, что последние годы артистка всерьез занимается танцами на пилоне и достигла в этом деле больших результатов. Возможно, именно поэтому Светлана и пребывает в хорошей физической форме.