Алексей Панин: «Людям надо еды дать и денег»

Минздрав РФ предложил поднять возраст продажи алкоголя: с 18 лет до 21 года

– Я считаю, что в стране нужно людям еды дать и денег, а не заниматься ерундой. Вот жили всю жизнь, никому это не мешало, сейчас вдруг резко нужно ограничить продажу алкоголя. Ну, давайте презервативы будем продавать с 86 лет по ночам. То, что предлагает Минздрав обсуждать серьезно нельзя. Я не знаю, какую ахинею они еще могут придумать, – возмущается артист.