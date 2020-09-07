"Столько нежности": Стас Михайлов растрогал фанатов атмосферным фото с молодой женой

Популярный российский певец Стас Михайлов вместе с молодой супругой Инной в эти проводит отпуск в Сен-Тропе, готовясь, как и многие его коллеги, к новому осеннему «чёсу». Артист регулярно делится с подписчиками новыми снимками, показывая свой отдых практически изнутри, однако, во всей этой роскоши элитного французского курорта нашлось место и настоящим искренним чувствам.

Так, недавно на страничке исполнителя в социальной сети Instagram появилась пара трогательных и атмосферных черно-белых снимков, на которых Михайлов позирует в обнимку с супругой.

«Моя сила – это моя любовь», – гласит подпись музыканта под постом.