"Столько нежности": Стас Михайлов растрогал фанатов атмосферным фото с молодой женой
Певец регулярно делится с подписчиками новыми снимками, показывая свой отдых в Сен-Тропе
Популярный российский певец Стас Михайлов вместе с молодой супругой Инной в эти проводит отпуск в Сен-Тропе, готовясь, как и многие его коллеги, к новому осеннему «чёсу». Артист регулярно делится с подписчиками новыми снимками, показывая свой отдых практически изнутри, однако, во всей этой роскоши элитного французского курорта нашлось место и настоящим искренним чувствам.
Так, недавно на страничке исполнителя в социальной сети Instagram появилась пара трогательных и атмосферных черно-белых снимков, на которых Михайлов позирует в обнимку с супругой.
«Моя сила – это моя любовь», – гласит подпись музыканта под постом.
Эти кадры настолько впечатлили и растрогали поклонников артиста, что они принялись оставлять под его публикацией множество лестных и приятных комментариев.
Многие, к примеру, отмечают, что Стас и Инна Михайловы – невероятно красивая пара, а потому желают семейству любви и взаимопонимания. Другие отмечают, что артист сделал замечательный выбор, получив в жёны столь прекрасную чувственную женщину с потрясающими нежными глазами. В целом, поток позитива в комментариях, похоже, не иссякнет ещё долго.
«Красивая пара».
«Идеальная пара. Берегите друг друга».
«Ваш выбор друг друга идеален!»
«Красавица жена, красивые дети, талантливый муж».
«Золотые слова! Именно так и есть! Любовь – это самое сильное чувство! А ваша любовь это пример для всех нас!»
«Супруга просто чудо».
«Невероятно красивая пара! Сногсшибательные фото!»
«Столько нежности в глазах!» – удивляются в комментариях фанаты артиста.
Теги: #Стас Михайлов, #новости звезд
Рубрика: Шоу-бизнес