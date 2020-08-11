"Ножки кривенькие": Наталья Подольская позвала хейтеров, и они пришли

Стоило певице обратиться к хейтерам, как они моментально объявились. Разумеется, в комментариях под этой публикацией большая часть преданных поклонников Натальи Подольской оставляют в основном лестные комментарии, отмечая, что она находится в потрясающей форме, несмотря на возраст и рождение двух детей. Однако среди них нашлось немало тех, кто принял шутку артистки как личный вызов, а потому принялся выказывать в её адрес критику.

«Наталья, с такой фигурой Вы непобедимы!»

«Зачем они все поют? Главное же показать тела голые свои, и эта не стерпела».

«А ножки то кривенькие!»

«Лучше не раздевайтесь».

«Худоба! Как говорила моя бабушка».

«Девочка красивая, хороший человек, но это лишнее – выставлять себя напоказ».

«А что сейчас модно что ли фотографироваться голыми».

«Не надоело самолюбование?» – пишут пользователи в комментариях.