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"Ножки кривенькие": Наталья Подольская позвала хейтеров, и они пришли

Артистка делится с поклонниками свежими снимками, сделанными в одном из люксовых отелей Дубая

Фото: Instagram

Известная российская певица Наталья Подольская в эти дни вместе с мужем Владимиром Пресняковым и детьми проводит отпуск в ОАЭ. Разумеется, как и многие коллеги по звёздному цеху, артистка старается делиться с поклонниками свежими снимками, сделанными во время отдыха в одном из люксовых отелей Дубая.

Между тем, одна из свежих публикаций знаменитости, в которой она решила иронично пошутить над хейтерами, обернулась для неё большим количеством критических комментариев. Подольская опубликовала снимок, на котором позирует в бикини на берегу моря, держа в руках водяной пистолет.

«Объявляю хейтерам бой очередным фото в бикини. Налетайте, но осторожнее – я вооружена и не очень опасна», – гласит ироничная подпись звезды под этим снимком.

Стоило певице обратиться к хейтерам, как они моментально объявились. Разумеется, в комментариях под этой публикацией большая часть преданных поклонников Натальи Подольской оставляют в основном лестные комментарии, отмечая, что она находится в потрясающей форме, несмотря на возраст и рождение двух детей. Однако среди них нашлось немало тех, кто принял шутку артистки как личный вызов, а потому принялся выказывать в её адрес критику.

«Наталья, с такой фигурой Вы непобедимы!»

«Зачем они все поют? Главное же показать тела голые свои, и эта не стерпела».

«А ножки то кривенькие!»

«Лучше не раздевайтесь».

«Худоба! Как говорила моя бабушка».

«Девочка красивая, хороший человек, но это лишнее – выставлять себя напоказ».

«А что сейчас модно что ли фотографироваться голыми».

«Не надоело самолюбование?» – пишут пользователи в комментариях.

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