Сегодня, в 14:30

"Нежная девочка": Григорий Лепс умилил поклонников совместным фото с младшей дочерью

Певец решил провести отпуск не на фешенебельном курорте у моря, а в итальянской Тоскане

Фото: Instagram

Популярный российский певец Григорий Лепс, в отличие от большинства своих коллег по эстрадной сцене, решил провести отпуск не на фешенебельном курорте у моря, а в итальянской Тоскане, отправившись в старинную коммуну Форте-деи-Марми.

Впрочем, море здесь тоже есть – Тирренское, но музыкант, судя по его последним постам в социальной сети Instagram, предпочитает почти нетронутую и живописную природу местных гор.

К примеру, не так давно артист хвастался своими достижениями в пеших прогулках, отметив, что за день провёл в пути почти 10 часов, пройдя при этом свыше 50 километров. Разумеется, на общение с семьёй у Григория Викторовича тоже находится время.

Так, в минувшую субботу артист опубликовал на своей страничке совместное фото с младшей дочерью Николь. На этом снимке певец и его наследница сидят в одном из уютных кафе и улыбаясь, смотрят в камеру.

«С младшей», – коротко подписал фотографию артист.

Поклонники под этой публикацией не стали скрывать своей радости от появления в ленте Лепса столь милого, уютного и трогательного семейного фото, отметили, как сильно повзрослела юная Николь за последнее время, подчеркнули, что девочка становится всё больше похожей на своего знаменитого отца.

«Красавица! Очень на вас, Григорий, похожа».

«Папина доча».

«Нежная девочка».

«Папины глаза».

«Николь, на маму очень похожа».

«Какое милое фото».

«Григорий Викторович, спасибо вам за семейные фото! Вы лучший!»

«Вы прекрасны. Как и Ваш голос. И Ваша дочь».

«Какая красивая глазастая растёт. Удачи счастья и главное разума», – не скрывают своего умиления подписчики артиста.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 1 день назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 1 день назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 3 дня назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 3 дня назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 4 дня назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Шоу-бизнес 57 минут назад

"Акцент на ягоды": Карина Зверева показала фанатам упругие ягодицы

Шоу-бизнес 3 часа назад

Горько: Джигурда нашёл Волочковой мужа-миллионера

Шоу-бизнес 3 часа назад

"Столько нежности": Стас Михайлов растрогал фанатов атмосферным фото с молодой женой

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Ножки кривенькие": Наталья Подольская позвала хейтеров, и они пришли

Туризм 5 часов назад

Адлер – рай для привитых. Фоторепортаж Sobesednik.ru

Культура и ТВ 17 часов назад

Эрмитаж предупредил Rammstein, что нельзя использовать кадры музея как токены

Спорт 17 часов назад

Чемпионы по премиальным. Сколько олимпийцы заработали на победах?

Шоу-бизнес 21 час назад

"Давайте просто посмотрим на Пугачёву!" Блёданс поддержала женщин, выбирающих мужчин помладше

Спорт 21 час назад

"А как попасть на просмотр в "Бранн", а то я скучно живу"

Спорт 22 часа назад

Хабиб Нурмагомедов готовится стать футболистом: махачкалинский клуб анонсировал контракт

Шоу-бизнес 22 часа назад

Даня Милохин, Манижа и Монеточка выступят на концерте в честь группы t.A.T.u.

Культура и ТВ 23 часа назад

"Вы точно рожали на днях?" Мария Горбань удивила фигурой спустя неделю после родов

Шоу-бизнес 23 часа назад

65-летний Ефим Шифрин задумался о собственном некрологе

Шоу-бизнес 1 день назад

“Я найду все деньги, которые он за восемь лет прятал...!" Экс-жена Павла Мамаева откровенно рассказала о войне после развода.

Спорт 1 день назад

Платок с прощальной пресс-конференции Мессии продают за миллион долларов

Культура и ТВ 1 день назад

Виктор Сухоруков: "Только безумец может сжигать дом не имея в заначке какого-нибудь сарайчика"

Шоу-бизнес 1 день назад

"Сала в фотошопе поубавила": Семенович раскритиковали за "дикое" фото из отеля

Культура и ТВ 1 день назад

Куда пойти на выходные 13-15 августа

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика