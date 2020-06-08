"Нежная девочка": Григорий Лепс умилил поклонников совместным фото с младшей дочерью
Певец решил провести отпуск не на фешенебельном курорте у моря, а в итальянской Тоскане
Популярный российский певец Григорий Лепс, в отличие от большинства своих коллег по эстрадной сцене, решил провести отпуск не на фешенебельном курорте у моря, а в итальянской Тоскане, отправившись в старинную коммуну Форте-деи-Марми.
Впрочем, море здесь тоже есть – Тирренское, но музыкант, судя по его последним постам в социальной сети Instagram, предпочитает почти нетронутую и живописную природу местных гор.
К примеру, не так давно артист хвастался своими достижениями в пеших прогулках, отметив, что за день провёл в пути почти 10 часов, пройдя при этом свыше 50 километров. Разумеется, на общение с семьёй у Григория Викторовича тоже находится время.
Так, в минувшую субботу артист опубликовал на своей страничке совместное фото с младшей дочерью Николь. На этом снимке певец и его наследница сидят в одном из уютных кафе и улыбаясь, смотрят в камеру.
«С младшей», – коротко подписал фотографию артист.
Поклонники под этой публикацией не стали скрывать своей радости от появления в ленте Лепса столь милого, уютного и трогательного семейного фото, отметили, как сильно повзрослела юная Николь за последнее время, подчеркнули, что девочка становится всё больше похожей на своего знаменитого отца.
«Красавица! Очень на вас, Григорий, похожа».
«Папина доча».
«Нежная девочка».
«Папины глаза».
«Николь, на маму очень похожа».
«Какое милое фото».
«Григорий Викторович, спасибо вам за семейные фото! Вы лучший!»
«Вы прекрасны. Как и Ваш голос. И Ваша дочь».
«Какая красивая глазастая растёт. Удачи счастья и главное разума», – не скрывают своего умиления подписчики артиста.
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Рубрика: Шоу-бизнес