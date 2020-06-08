"Нежная девочка": Григорий Лепс умилил поклонников совместным фото с младшей дочерью

Популярный российский певец Григорий Лепс, в отличие от большинства своих коллег по эстрадной сцене, решил провести отпуск не на фешенебельном курорте у моря, а в итальянской Тоскане, отправившись в старинную коммуну Форте-деи-Марми.

Впрочем, море здесь тоже есть – Тирренское, но музыкант, судя по его последним постам в социальной сети Instagram, предпочитает почти нетронутую и живописную природу местных гор.

К примеру, не так давно артист хвастался своими достижениями в пеших прогулках, отметив, что за день провёл в пути почти 10 часов, пройдя при этом свыше 50 километров. Разумеется, на общение с семьёй у Григория Викторовича тоже находится время.

Так, в минувшую субботу артист опубликовал на своей страничке совместное фото с младшей дочерью Николь. На этом снимке певец и его наследница сидят в одном из уютных кафе и улыбаясь, смотрят в камеру.

«С младшей», – коротко подписал фотографию артист.