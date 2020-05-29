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Горько: Джигурда нашёл Волочковой мужа-миллионера

Актёр неожиданно признался в своём желании выдать замуж давнюю подругу

Шумную вечеринку устроила по случаю презентации видеоклипа на песню «СиСи» ди-джей Катя Гусева. Поздравить Гусеву одним из первых пришёл в столичный караоке-клуб ForteПьяно Никита Джигурда.

Актёр неожиданно признался в своём желании выдать замуж давнюю подругу Анастасию Волочкову. И он уже даже нашёл приме-балерине жениха.

– Настя очень привлекательная, – говорит Джигурда. – Но у неё такой дух, что многие мужчины просто не выдерживают. Она – вольная, свободная, талантливая, красивая и говорит то, что думает. Далеко не все мужчинам это нравится!

С Волочковой Джигурда дружит уже много лет. В своё время в тусовке даже болтали об их романе. Но Никита уверяет: никакого тесного контакта у него с балериной не было.

– Я прихожу к Насте, но даже мысли не допускаю о близких отношениях, – продолжает Джигурда. – Мы занимаемся священной тантрой. Я счастлив, что Анисина мне позволяет делать всё, за исключением проникновения в междуножный храм другой женщины.

Джигурда не скрывает: даже если бы в его жизни не было Анисиной, сам бы он с Волочковой не связался. А все из-за того, что вряд ли осилил бы её сексуальные аппетиты. Настя и сама признавалась, что может заниматься любовью по 4-5 раз за день.

– Я бы не рискнул вступать с ней в контакт, потому что Настька – суперсексуальная, – улыбается Никита. – Сейчас я её уже не потяну. Вот, если бы лет двадцать назад, тогда бы потянул. А сейчас я уже – матёрый волк.

Хотя первые пять лет с Маринкой у нас была почти ежедневная духовная Камасутра с ежедневными оргазмами с её стороны. Её мама говорила: «Джигурда её околдовал, превратил в душечку!» Маринка и сама призналась, что только со мной она почувствовала себя женщиной, а не спортсменкой.

Сейчас Джигурда надеется отвести Волочкову под венец. Напомним, что балерина в свои 45 лет ещё ни разу не была замужем официально.

– В прошлом году у нас в Греции был один миллионер, которому Настя очень нравилась, – поведал Никита. – Мы их даже пытались свести. Но Волочкова категорически отказалась, посмотрев его фотографии. Он ей просто не понравился внешне.

Анисина у меня такая же. Ей делали предложения такие крутые ребята, но она всем отказывала, потому что они ей не нравились. Мне её мама раньше говорила: «Ты кто такой?». Она хотела как на «Титанике» через дочку войти в высшее общество. Не получилось: Маринка выбрала Джигурду. Что касается Насти, то будем продолжать поиски.

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