"Акцент на ягоды": Карина Зверева показала фанатам упругие ягодицы
Актриса похвасталась соблазнительной подтянутой фигурой и подкачанной попой
Известная российская актриса, певица и телеведущая Карина Зверева в последние дни интриговала поклонников первыми кадрами со съёмок клипа к новой композиции, собирая массу положительных отзывов в комментариях. А недавно, и вовсе, решила «добить» фанатов, опубликовав короткое видео, на котором похвасталась соблазнительной подтянутой фигурой и подкачанными ягодицами.
В Stories на страничке звезды в Instagram появился короткий ролик, на котором она сняла себя, так сказать, с самой пикантной точки.
По словам артистки, видео она снимала сразу после тренировки, упор в которой был сделан на ягодицы, причём, эти кадры были снятии «исключительно для себя», чтобы проконтролировать результат.
«Результат вчерашней домашней тренировки с собственным весом. Акцент на ягоды. Видос снимала чисто для себя – посмотреть на результат», – подписала этот ролик Зверева.
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Рубрика: Шоу-бизнес