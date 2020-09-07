"Акцент на ягоды": Карина Зверева показала фанатам упругие ягодицы

Известная российская актриса, певица и телеведущая Карина Зверева в последние дни интриговала поклонников первыми кадрами со съёмок клипа к новой композиции, собирая массу положительных отзывов в комментариях. А недавно, и вовсе, решила «добить» фанатов, опубликовав короткое видео, на котором похвасталась соблазнительной подтянутой фигурой и подкачанными ягодицами.

В Stories на страничке звезды в Instagram появился короткий ролик, на котором она сняла себя, так сказать, с самой пикантной точки.