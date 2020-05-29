“Я найду все деньги, которые он за восемь лет прятал...!" Экс-жена Павла Мамаева откровенно рассказала о войне после развода.
Алана утверждает, что спортсмен вместе с любовницей хотят выкрасть у неё дочь.
Нешуточные страсти продолжают кипеть между футболистом Павлом Мамаевым и его бывшей женой. О жизни после развода, предательствах экс-супруга и мизерных элементах Алана рассказала в своей исповеде на видеосервисе PREMIER.
Напомним, что Мамаевы восемь лет прожили в браке и вместе прошли различные испытания. К примеру, Алана больше года ждала любимого из тюрьмы после его драки в центре Москвы. Развелись супруги из-за измены Павла (которая, кстати, была не первой) с некой испанкой по имени Ирен. Еще недавно Мамаева говорила, что несмотря на предательство со стороны Павла, они намерены разойтись мирно. Но некоторое время назад умер отец футболиста. По словам Аланы, после трагедии спортсмена как подменили.
- Было девять дней со смерти его отца, но я не знала, - говорит 33-летняя Мамаева. – У меня закончилась косметика, я зашла на сайт, собрала корзину и кинула ему скрин с просьбой перечислить деньги. И все, упала шторка: негатив, ор, крик. Он мне говорит: «Слышь, ты, собака немытая!». И я поняла, что отношения заканчиваются.
На данный момент Алана вместе с двумя детьми – сыном от первого брака Алексом и их обшей с Павлом дочерью Алисой, вынуждена ютиться в квартире площадью 48 квадратных метров.
- Нам больше негде жить, - поясняет экс-супруга бизнесмена. – Хотя та квартира, которую Паша нам обещал дать на проживание уже готова, в ней заканчивается ремонт. Но в какой-то момент он сказал, что я там жить не буду, что я должна увезти все свои вещи. Я могу приходить туда, ночевать, но вещей моих там не будет. Я спросила: «А с кем будут жить дети?». Мне ответили: с няней и водителем. То есть я – приходящая мама. А потом в суде Паша бы сказал, какая я хреновая, что моих детей воспитывают няньки и водители, а я ничего не делаю. И он никак не ожидал, что я откажусь от этого ради детей и приеду сюда. Здесь тупо негде жить, у меня ребенок спит на балконе.
Также Алана озвучила суммы, которые Павел перечисляет ей на продукты.
- Отец, как и мать, должен помогать своим детям, - продолжает брюнетка. – И не в том размере, в котором в стране считается нормальным, а в том, в котором дети привыкли жить. Невозможно детям сначала дать все, а потом сказать, что они не едут на море, потому что папа так решил. На данный момент Паша присылает мне по 12-30 тысяч на продукты для детей. Кто-то скажет, что этого вполне хватит, но мне не хватает. Потому что, кроме продуктов, есть еще много сопутствующего, что нужно детям, тем более скоро школа. Он прекрасно знает, что 30 тысяч для наших детей – это мало.
По словам Мамаевой, ее бывший возлюбленный даже отказался от усыновления ее сына Алекса, чтобы как можно меньшую сумму платить в качестве алиментов.
- Паша был инициатором того, чтобы усыновить Алекса и лишить биологического отца родительских прав, - вспоминает Алана. – Я никогда не просила называть Алекса сыном, он стал это делать сам. Возможно, я простила первую измену, потому что он так принял моего сына. Это было настолько по-настоящему, что спрогнозировать то, что он сделает сейчас, было невозможно. Паша держал моего сына за руку и говорил, что чтобы не случилось, какими бы ни были отношения со мной, он всегда будет его папой и опорой. И теперь, уже в суде, его адвокаты заявляют, что у него один ребенок, что он не будет усыновлять Алекса. Я понимаю, что это происходит только из-за денег. А если со мной что-то случится? У Алекса в графе отец стоит прочерк, у него нет никого…
Еще одним предательством от Павла для Аланы стало то, что сейчас он состоит в любовных отношениях с ее бывшей подругой – блогером Надеждой Санько.
- Я ей доверяла и делилась с ней максимально откровенно. Этот человек — предатель, который столько лет лез под кожу, знал всю мою историю, - вздыхает Мамаева. - Она всегда была рядом как гнида, которая сидела и накапливала всю информацию, а потом взяла и воткнула нож в сердце. Надя очень влияет на Пашу, манипулирует им. Я понимаю, откуда дует ветер. Я знаю, Надя, что вы все продумали, что вы хотите выкрасть у меня Алису. Ты знаешь мою историю с Алексом и как он поступил с нами, ты думаешь, он как-то иначе поступит с тобой и твоим ребенком?...Я буду бороться со всей несправедливостью до последнего. Я не позволю забрать у меня детей и давать мне какие-то мизерные копейки на проживание. Я не позволю забирать у меня машины, на которых ездят мои дети, квартиру эту маленькую… Более того, я найду все деньги, которые он за 8 лет прятал, и получу всё то, что мне принадлежит по закону.
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