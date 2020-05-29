“Я найду все деньги, которые он за восемь лет прятал...!" Экс-жена Павла Мамаева откровенно рассказала о войне после развода.

Нешуточные страсти продолжают кипеть между футболистом Павлом Мамаевым и его бывшей женой. О жизни после развода, предательствах экс-супруга и мизерных элементах Алана рассказала в своей исповеде на видеосервисе PREMIER.

Напомним, что Мамаевы восемь лет прожили в браке и вместе прошли различные испытания. К примеру, Алана больше года ждала любимого из тюрьмы после его драки в центре Москвы. Развелись супруги из-за измены Павла (которая, кстати, была не первой) с некой испанкой по имени Ирен. Еще недавно Мамаева говорила, что несмотря на предательство со стороны Павла, они намерены разойтись мирно. Но некоторое время назад умер отец футболиста. По словам Аланы, после трагедии спортсмена как подменили.

- Было девять дней со смерти его отца, но я не знала, - говорит 33-летняя Мамаева. – У меня закончилась косметика, я зашла на сайт, собрала корзину и кинула ему скрин с просьбой перечислить деньги. И все, упала шторка: негатив, ор, крик. Он мне говорит: «Слышь, ты, собака немытая!». И я поняла, что отношения заканчиваются.

На данный момент Алана вместе с двумя детьми – сыном от первого брака Алексом и их обшей с Павлом дочерью Алисой, вынуждена ютиться в квартире площадью 48 квадратных метров.

- Нам больше негде жить, - поясняет экс-супруга бизнесмена. – Хотя та квартира, которую Паша нам обещал дать на проживание уже готова, в ней заканчивается ремонт. Но в какой-то момент он сказал, что я там жить не буду, что я должна увезти все свои вещи. Я могу приходить туда, ночевать, но вещей моих там не будет. Я спросила: «А с кем будут жить дети?». Мне ответили: с няней и водителем. То есть я – приходящая мама. А потом в суде Паша бы сказал, какая я хреновая, что моих детей воспитывают няньки и водители, а я ничего не делаю. И он никак не ожидал, что я откажусь от этого ради детей и приеду сюда. Здесь тупо негде жить, у меня ребенок спит на балконе.