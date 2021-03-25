"Узнать невозможно": что стало с лицом 75-летней Ларисы Рубальской?

«Узнать невозможно»: что стало с лицом 76-летней Ларисы Рубальской?

Автор любимых хитов в исполнении Пугачевой, Аллегровой, Киркорова и других исполнителей Лариса Рубальская начинает активно покорять Интернет. Звезда осваивает социальные сети, а на днях решила пообщаться со своими почитателями в прямом эфире.

Впрочем, когда Рубальская появилась на экране, многие и не сразу ее признали. Без макияжа Лариса Алексеевна выглядит иначе, чем на сцене или в телевизионных программах. За последнее время звезда сильно сдала: у нее появились глубокие морщины и внушительный второй подбородок.

Впрочем, сама Лариса Алексеевна по поводу внешности не комплексует. Считая, что стареть нужно естественно. Пообщавшись с поклонниками, Рубальская принялась осматривать свои загородные владения.

- Я давно не была на даче: все (деревья – авт.) - в яблоках, - восхитилась поэтесса. – Боже мой! Наберем потом, насыплем полный багажник в машину, откроем его посередине двора и пусть берет, кто хочет.

Помимо этого, Рубальская гордится собственноручно посаженной елкой, которая растет у нее даче. Кстати, летние владения поэтессы зрители смогут увидеть вскоре в одной из программ НТВ. Лариса Алексеевна пригласила телевизионщиков на свой участок, и те высадили ей роскошные кусты рост.

В сентябре Рубальской исполнится 76 лет. Пышных торжеств по случаю праздника она устраивать не планирует. Сейчас поэтесса занята зимними заготовками. Она уже засолила арбуз и сделала на зиму зимний салат из болгарского перца.

Ольга Васильева.