"Сала в фотошопе поубавила": Семенович раскритиковали за "дикое" фото из отеля

Известная российская певица Анна Семенович довольно часто радует поклонников свежими снимками в новых образах, представая перед ними то нежной лесной феей, то вдумчивой аристократкой, то соблазнительной танцовщицей. И поклонники высоко ценят оригинальность, с которой артистка подходит к выбору образов. А вот что им откровенно не нравится, так это злоупотребление «фотошопом».

Стоит только Семенович перестараться с ретушью любого из своих снимков, как в ее адрес тут же льется поток критики даже от тех подписчиков, которые еще вчера могли ее хвалить. Так произошло и с одном из свежих постов знаменитости на ее страничке в социальной сети Instagram.

Певица опубликовала снимок, сделанный в номере одного из отелей, на котором она позирует, стоя у кровати в весьма интересном огненно-желтом наряде. «В пятницу утром я просыпаюсь маленькой дикаркой, особенно это проявляется в роскошных номерах отелей», – гласит подпись артистки под этим постом.

Разумеется, в комментариях под новой публикацией Семенович можно найти немало хвалебных комментариев, в которых подписчики называют ее «богиней», «красавицей» и хвалят за новый яркий образ. Но многие из них все-таки тут же обратили внимание на «чрезмерно» стройные ноги звезды, отметив, что такими формами она могла похвастать разве что 10-15 лет тому назад, а сейчас, очевидно, просто использует «фотошоп» и фильтры.

«Зачем так жёстко фотошопить»;

«Сало на фотошопе поубавила»;

«Просто фотошоп, не настоящая. Это фото - мечта, такой стройной хотелось бы вам быть в жизни. Но вы прекрасны и сейчас, так зачем фотошопить? Сами же говорите, что любить надо себя любую, такую какая есть и быть счастливой»;

«Анна, Вы так хорошо за ночь похудели? Делитесь рецептом»;

«Мне очень нравитесь вы, ну зачем так себя фотошопить, вы прекрасны в своей пышности форм, не надо стесняться себя, вы красавица»;

«Ну явно же фотошоп, мадам намного толще»;

«Ты так успешно отфотошопила фото, что вернулась в далекий 2008»;

«Фотошоп, такие ноги были в 15 лет», – пишут критики.