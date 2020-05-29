"Молодой Борис Моисеев": Митя Фомин удивил новым образом

На своей страничке в социальной сети Instagram популярный российский певец Митя Фомин опубликовал видеоролик, в котором рассказал о том, что он давно собирался попробовать новый стиль с кудряшками, а также поинтересовался у своих подписчиков, стоит ли ему взять данный образ на вооружение.

«Дорогие девчонки и мальчишки. Время меняться – давно хотел попробовать кудряшки, на которые я вдохновился одним из образов Нила Теннанта из Pet Shop Boys. И вот перед концертом стилисты из славного города Омска настояли на том, чтобы я сделал такую прическу. На самом деле, очень даже ничего. Наверное, мне нужно взять этот образ на вооружение. Вы первые, кто видит меня в таком образе, поэтому хотелось бы спросить у вас: да или нет?», – говорит Фомин в видео.

Фанаты артиста в комментариях практически разделились на два лагеря: первые положительно отнеслись к визуальным изменениям Мити Фомина, вторая же половина сетует на то, что короткая прическа певцу больше к лицу. Многие также заметили поразительное сходство Фомина в новом образе с молодым Борисом Моисеевым.

«А мне кажется, на Моисеева Бориса похож»

«Молодой Борис Моисеев»

«Смешной! На Есенина похож»

«Нет, с короткими вообще лучше!»

«Борис в молодости»

«Если только для сцены»

«Омские стилисты самые креативные», – пишут в комментариях к посту.