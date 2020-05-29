"Какой эротичный танец": принимающая душ в бикини Полина Гагарина взбудоражила поклонников

34-летняя певица Полина Гагарина на протяжении многих лет продолжает оставаться одним из главных секс-символов российского шоу-бизнеса, постоянно подогревая интерес подписчиков достаточно пикантными фотографиями.

На данный момент певица находится на отдыхе на турецком побережье, откуда она и опубликовала последний пост в инстаграм, тем самым раззадорив поклонников. В опубликованном видеоролике Гагарина принимает душ в сексуальном купальнике желтого цвета, а само действо сопровождается романтической музыкой. Пост подписан достаточно лаконично: «Доброе утро».

В комментариях к посту фанаты певицы не сдерживают эмоций, восхищаясь красотой и фигурой артистки.

«Утро действительно стало добрым»;

«Самая классная и самая красивая»;

«Можно смотреть бесконечно»;

«Очень красивая, сексуальная, талантливая»;

«Поличка, вы такая красивая»;

«Какой эротичный душевой танец»;

«Секси», «Обалдеть», «Потрясающе», – пишут восторженные поклонники.