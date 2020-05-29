Сегодня, в 13:03

"Какой эротичный танец": принимающая душ в бикини Полина Гагарина взбудоражила поклонников

Звезда, которая в настоящий момент отдыхает в Турции, опубликовала яркий пост в Instagram, вызвав восторг у фанатов

Фото: Global Look Press

34-летняя певица Полина Гагарина на протяжении многих лет продолжает оставаться одним из главных секс-символов российского шоу-бизнеса, постоянно подогревая интерес подписчиков достаточно пикантными фотографиями.

На данный момент певица находится на отдыхе на турецком побережье, откуда она и опубликовала последний пост в инстаграм, тем самым раззадорив поклонников. В опубликованном видеоролике Гагарина принимает душ в сексуальном купальнике желтого цвета, а само действо сопровождается романтической музыкой. Пост подписан достаточно лаконично: «Доброе утро».

В комментариях к посту фанаты певицы не сдерживают эмоций, восхищаясь красотой и фигурой артистки.

«Утро действительно стало добрым»;

«Самая классная и самая красивая»;

«Можно смотреть бесконечно»;

«Очень красивая, сексуальная, талантливая»;

«Поличка, вы такая красивая»;

«Какой эротичный душевой танец»;

«Секси», «Обалдеть», «Потрясающе», – пишут восторженные поклонники.

Фото: Instagram
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Политика 53 минуты назад

Руслан Аушев: "Об афганском народе никто не думал и не собирался думать"

Общество 38 минут назад

Дочери Мизулиной отказали в президентском гранте на цензуру интернета

Общество 2 дня назад

Производитель "Арбидола" заработал в пандемию почти 18 млрд рублей

Происшествия 2 дня назад

Авторов писем “казанскому стрелку” ищут силовые органы

Общество 3 дня назад

Службу крови попросили помолчать? Sobesednik.ru проверил заявления донорских центров о нехватке крови из-за массовой вакцинации

Общество 1 неделю назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Шоу-бизнес 10 минут назад

"Сала в фотошопе поубавила": Семенович раскритиковали за "дикое" фото из отеля

Культура и ТВ 10 минут назад

Куда пойти на выходные 13-15 августа

Шоу-бизнес 1 час назад

"Узнать невозможно": что стало с лицом 75-летней Ларисы Рубальской?

Шоу-бизнес 1 час назад

Певицу МакSим сегодня выписывают из больницы

Шоу-бизнес 1 час назад

"Молодой Борис Моисеев": Митя Фомин удивил новым образом

Шоу-бизнес 1 час назад

"Будет гореть в аду": Певице Asti пригрозили страшными муками из-за татуировок

Шоу-бизнес 2 часа назад

Госдума, вакцинация, любимый мужчина: Ирина Дубцова ответила на вопросы фанатов

Шоу-бизнес 3 часа назад

"Хороша царица": 65-летняя Лариса Долина поразила поклонников новым образом

Шоу-бизнес 3 часа назад

"Сильно не хватает": Родион Газманов прокомментировал слухи о романе с Началовой

Культура и ТВ 3 часа назад

Сотрудник Надежды Бабкиной пожаловался на полицию

Шоу-бизнес 4 часа назад

46-летняя Татьяна Навка в сексуальных шортиках впечатлила фанатов растяжкой во время йоги

Спорт 19 часов назад

Олимпийский тест Sobesednik.ru. Хорошо ли вы знаете историю Игр?

Шоу-бизнес 22 часа назад

"Молился за неё": Сосо Павлиашвили рассказал об отношениях с Понаровской

Шоу-бизнес 23 часа назад

Из алиментов взяла: Казаченко тратит деньги на бывшего

Шоу-бизнес 23 часа назад

Беда настоящая: Никас Сафронов потерял сотни тысяч долларов из-за турков

Шоу-бизнес 1 день назад

Алана Мамаева обвинила мужа-футболиста в том, что он не оценил ее помощь на суде

Шоу-бизнес 1 день назад

Представитель МакSим рассказала о состоянии артистки после выхода из комы

Шоу-бизнес 1 день назад

"Ничего из себя не представляли": Калясина раскрыла причины распада группы "Тату"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика