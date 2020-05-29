"Какой эротичный танец": принимающая душ в бикини Полина Гагарина взбудоражила поклонников
Звезда, которая в настоящий момент отдыхает в Турции, опубликовала яркий пост в Instagram, вызвав восторг у фанатов
34-летняя певица Полина Гагарина на протяжении многих лет продолжает оставаться одним из главных секс-символов российского шоу-бизнеса, постоянно подогревая интерес подписчиков достаточно пикантными фотографиями.
На данный момент певица находится на отдыхе на турецком побережье, откуда она и опубликовала последний пост в инстаграм, тем самым раззадорив поклонников. В опубликованном видеоролике Гагарина принимает душ в сексуальном купальнике желтого цвета, а само действо сопровождается романтической музыкой. Пост подписан достаточно лаконично: «Доброе утро».
В комментариях к посту фанаты певицы не сдерживают эмоций, восхищаясь красотой и фигурой артистки.
«Утро действительно стало добрым»;
«Самая классная и самая красивая»;
«Можно смотреть бесконечно»;
«Очень красивая, сексуальная, талантливая»;
«Поличка, вы такая красивая»;
«Какой эротичный душевой танец»;
«Секси», «Обалдеть», «Потрясающе», – пишут восторженные поклонники.
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Рубрика: Шоу-бизнес