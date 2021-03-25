"Давайте просто посмотрим на Пугачёву!" Блёданс поддержала женщин, выбирающих мужчин помладше
Актриса пришла в недоумение, когда узнала, что общественность накинулась с критикой на певицу Юлию Беретту за роман с 24-летним диджеем
Не так давно генеральный директор телеканалов Musicboxgold и Musicboxrussia Наталья Палинова пожаловалась на певицу Юлию Беретту. По словам бизнесвумен, 42-летняя артистка закрутила роман с её 24-летним сыном – диджеем Кириллом Палиновым, что ей категорически не нравится.
Однако за Юлию решила заступиться Эвелина Блёданс. В беседе с Sobesednik.ru актриса рассказала о причинах своего негодования.
Напомним, что Юлия Беретта долгое время была подругой семьи Палиновых. О том, что у её сына могут быть романтичные отношения с певицей, телепродюсер догадалась только недавно.
– Мягко говоря, я нахожусь в недоумении, – сказала нам Наталья Палинова. – Он младшее её в два раза… Я – современная деловая женщина. Но в вопросах семьи и брака – консерватор. Меня так воспитывали. И так же я воспитывала своих детей. Должны быть нравственные нормы и ценности… Если и у моей дочери будет такая же огромная разница в возрасте с её избранником, я тоже буду против!
Вслед за откровениями мамы Кирилла Палинова, на Беретту обрушилась огромная критика в интернете. Эвелину Блёданс сильно возмущает сложившаяся ситуация.
– Вот честно, смешно сейчас даже обсуждать женщин, которые выбирают себе в спутники жизни мужчин младше себя, – говорит 52-летняя актриса. – Давайте просто посмотрим на главную женщину и певицу нашей страны, Аллу Пугачёву. Какой у неё замечательный и заботливый муж Максим Галкин. Он значительно моложе неё, но у них двое прекрасных умненьких деток и замечательный дом!
По словам Блёданс, современные женщины долго могут оставаться желанными, работоспособными и востребованными среди мужчин любого возраста.
– Юля Беретта – большая молодец! Она недавно записала новую песню «Зая», которая сейчас в топе хит-парадов, а люди наравне с успехом хита также рьяно принялись обсуждать её возраст и отношения, – продолжает Эвелина. – Мы с Юлей снимались вместе в культовом сериале «Проклятый рай» и я могу точно сказать, что она не просто прекрасная певица, но и актриса. Она шикарно выглядит, обеспеченная, стройная и красивая!
– А тот, кто кудахтает, просто не может завести партнёра по разным причинам. И дело здесь отнюдь не во внешних данных, а в глубине и чистоте души, воспитании, доброте и внутренней гармонии прежде всего с самим собой. Ведь все негативные комментарии – это лишь отражение личных комплексов комментаторов!
Узнав о поддержке Эвелины, Юлия Беретта решила также высказать несколько тёплых слов в её адрес.
– Благодарю мою любимую Эвелиночку за такую позицию и поддержку в добром слове, – сказала певица Sobesednik.ru. – Приятно, когда коллеги выше, чище и порядочнее всех склок и пересудов в соцсетях!
Рубрика: Шоу-бизнес