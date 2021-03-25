"Давайте просто посмотрим на Пугачёву!" Блёданс поддержала женщин, выбирающих мужчин помладше

Не так давно генеральный директор телеканалов Musicboxgold и Musicboxrussia Наталья Палинова пожаловалась на певицу Юлию Беретту. По словам бизнесвумен, 42-летняя артистка закрутила роман с её 24-летним сыном – диджеем Кириллом Палиновым, что ей категорически не нравится.

Однако за Юлию решила заступиться Эвелина Блёданс. В беседе с Sobesednik.ru актриса рассказала о причинах своего негодования.

Напомним, что Юлия Беретта долгое время была подругой семьи Палиновых. О том, что у её сына могут быть романтичные отношения с певицей, телепродюсер догадалась только недавно.

– Мягко говоря, я нахожусь в недоумении, – сказала нам Наталья Палинова. – Он младшее её в два раза… Я – современная деловая женщина. Но в вопросах семьи и брака – консерватор. Меня так воспитывали. И так же я воспитывала своих детей. Должны быть нравственные нормы и ценности… Если и у моей дочери будет такая же огромная разница в возрасте с её избранником, я тоже буду против!

Вслед за откровениями мамы Кирилла Палинова, на Беретту обрушилась огромная критика в интернете. Эвелину Блёданс сильно возмущает сложившаяся ситуация.

– Вот честно, смешно сейчас даже обсуждать женщин, которые выбирают себе в спутники жизни мужчин младше себя, – говорит 52-летняя актриса. – Давайте просто посмотрим на главную женщину и певицу нашей страны, Аллу Пугачёву. Какой у неё замечательный и заботливый муж Максим Галкин. Он значительно моложе неё, но у них двое прекрасных умненьких деток и замечательный дом!