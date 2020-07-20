"Будет гореть в аду": Певице Asti пригрозили страшными муками из-за татуировок

Солистка поп-группы Artik & Asti Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Asti, опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новое фото. На этом снимке исполнительница позирует в соблазнительном боди, оголив бедра и подняв руки вверх. Эта публикация, как и всегда, вызвала шквал хвалебных комментариев в адрес артистки, однако нашлись и те, кто решил ее раскритиковать.

«Оцени образ от 1 до 10», – обратилась певица к своим подписчикам, предложив им своего рода интерактив. Разумеется, большинство поклонников Asti тут же бросились писать хвалебные комментарии, называя ее «богиней», «иконой», «бомбой» и просто «роскошной девушкой» и выставляя ей миллионы, вместо предложенных 10 баллов.

В то же время, среди тех, кто решил высказаться о новом образе знаменитости нашлись и те, кому есть за что критиковать ее внешний вид. К примеру, вместе с просто интересующимися татуировками Asti в комментарии пришли и те, кто не приветствует «художественную роспись по телу», некоторые даже напомнили звезде, что за это она будет расплачиваться.

«Адом пахнет. Татуированное тело будет сгорать, потом заживать, а потом снова сгорать. И так вплоть до Судного дня. Никто не имеет права уродовать тело, которое дано в долг», – написала одна из подписчиц.

Не обошлось и без тех хейтеров, кто считает красоту исполнительницы слишком искусственной, а ее бедра – чрезмерно объемными. «Образ хороший, но тату явно лишние», «Что ты с собой сделала, смотришь сначала и Бузова, и Ханна, и Самойлова – все в одном», «Что вы с собой делаете, становитесь с этой пластикой похожей на остальных», – пишут критики.