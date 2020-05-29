65-летний Ефим Шифрин задумался о собственном некрологе

Известный юморист внезапно задумался о быстротечности жизни после того, как многие его коллеги и друзья ушли в мир иной. И, несмотря на не слишком солидный пока возраст - 65 лет, Шифрин всерьез задумался о собственном некрологе.

-Боже, как это грустно... Чем тоньше становится моя записная книжка, тем безупречнее представляется мне собственный некролог, - поделился артист своими невеселыми мыслями с подписчиками в социальной сети Фейсбук.

Ефим проводит лето на даче, занимается спортом и гуляет с собачкой. В своем возрасте он спокойно поднимает штангу более 100 раз и пребывает в отличной физической форме. Однако, в последнее время Шифрин слегка загрустил.

Подписчики артиста попытались приободрить его позитивными комментариями.

"Как говорят в Вашем любимом Израиле ...до 120 как в 20!!!", "Такое время. Что с нами происходит? Куда это все двигается? Почему надо пережить такое количество смертей?", "Пока не время, торопиться не надо", "Что - то рановато", "Выбросьте все печальные мысли, у вас надёжный тыл, любящий, да и ваши поклонники вас обожают. Мира и благоденствия вам!" - писали Шифрину знакомые и незнакомые люди.