65-летний Ефим Шифрин задумался о собственном некрологе
Известный юморист шокировал поклонников, неожиданно заговорив о смерти
Известный юморист внезапно задумался о быстротечности жизни после того, как многие его коллеги и друзья ушли в мир иной. И, несмотря на не слишком солидный пока возраст - 65 лет, Шифрин всерьез задумался о собственном некрологе.
-Боже, как это грустно... Чем тоньше становится моя записная книжка, тем безупречнее представляется мне собственный некролог, - поделился артист своими невеселыми мыслями с подписчиками в социальной сети Фейсбук.
Ефим проводит лето на даче, занимается спортом и гуляет с собачкой. В своем возрасте он спокойно поднимает штангу более 100 раз и пребывает в отличной физической форме. Однако, в последнее время Шифрин слегка загрустил.
Подписчики артиста попытались приободрить его позитивными комментариями.
"Как говорят в Вашем любимом Израиле ...до 120 как в 20!!!", "Такое время. Что с нами происходит? Куда это все двигается? Почему надо пережить такое количество смертей?", "Пока не время, торопиться не надо", "Что - то рановато", "Выбросьте все печальные мысли, у вас надёжный тыл, любящий, да и ваши поклонники вас обожают. Мира и благоденствия вам!" - писали Шифрину знакомые и незнакомые люди.
Действительно, в последний год лента постов в блоге Шифрина больше похожа на сводку некрологов, один за другим уходят коллеги и друзья: только за последние месяцы не стало Владимира Меньшова, Петра Мамонова, поэта Александра Еременко...
Не удивительно, что бесконечная череда смертей, и не только знаменитостей, наводит на мрачные мысли. Вот и Шифрин заговорил о том, что все мы не вечны.
Напомним, недавно артист назвал размер своей пенсии в 13 тысяч рублей и пожаловался, что жить на такие донги просто невозможно. Поэтому он служит в театре, а пенсионные деньги копит на карте.
Также известно, что Шифрин никогда не был женат и не имеет детей. О своей личной жизни он никогда не говорил.
Теги: #Знаменитости, #Ефим шифрин, #Аншлаг
Рубрика: Шоу-бизнес