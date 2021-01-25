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46-летняя Татьяна Навка в сексуальных шортиках впечатлила фанатов растяжкой во время йоги

Супруга пресс-секретаря президента опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram свежее фото

Фото: Instagram

Олимпийская чемпионка, фигуристка Татьяна Навка в свои 46 лет все еще может похвастать подтянутой и стройной фигурой, которой позавидуют даже юные соперницы. И все это благодаря тому, что она все еще продолжает выходить на лед. Правда, теперь Навке уже не до соревнований – она занимается постановками музыкальных ледовых шоу вместе с мужем актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым.

И чтобы сохранять прекрасную форму, прославленная чемпионка попутно увлеклась йогой. К примеру, не так давно она опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram свежее фото. На этом снимке Татьяна Навка блеснула растяжкой во время занятий на коврике, позируя в весьма соблазнительном спортивном костюме, состоящем из маленьких шортиков и кроп-топе персикового цвета. Разумеется, идеальная растяжка и подтянутая фигура знаменитости не могли не впечатлить поклонников. В комментариях к новому посту Навки они оставили массу сообщений, упомянув в том числе и «королеву шпагатов» Анастасию Волочкову.

«Какая же вы стройная», «Идеал во всем», «Где-то плачет Волочкова», «Идеальная фигура», «Грациозный лебедь», «Ошеломительно», «Женщина – мечта», «Ну как такую не любить», «Такой растяжке позавидуют балерины», – пишут подписчики спортсменки в комментариях.

Фото: Instagram
"Голубая кровь" и "благополучие" Дмитрия Пескова и Татьяны Навки
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