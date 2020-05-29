СБУ закрыла для Киркорова въезд в Украину на три года
В июне украинский Минкульт включил имя певца в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны
Украинская служба безопасности запретила королю российской эстрады Филиппу Киркорову въезд на территорию страны сроком на три года. Такие данные приводятся в публикации агентства «УНН» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Примечательно, что еще в июне этого года украинский Минкульт внес имя Киркорова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Немногим позднее в пресс-центре министерства эту информацию откорректировали, заявив, что артист исключен из списка по представлению той же СБУ, которая обратилась в ведомство с новым запросом. Однако теперь в самой СБУ утверждают, что Киркорову въезд на территорию украинского государства все-таки закрыт.
«В интересах защиты национальной безопасности страны, 7 июня текущего года СБУ было принято решение о введении запрета на въезд в Украину для запрашиваемого вами лица (Филиппа Киркорова – прим. ред.) сроком на 3 года», – ответили в Службе безопасности на журналистский запрос.
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