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СБУ закрыла для Киркорова въезд в Украину на три года

В июне украинский Минкульт включил имя певца в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны

Фото: Global Look Press

Украинская служба безопасности запретила королю российской эстрады Филиппу Киркорову въезд на территорию страны сроком на три года. Такие данные приводятся в публикации агентства «УНН» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Примечательно, что еще в июне этого года украинский Минкульт внес имя Киркорова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Немногим позднее в пресс-центре министерства эту информацию откорректировали, заявив, что артист исключен из списка по представлению той же СБУ, которая обратилась в ведомство с новым запросом. Однако теперь в самой СБУ утверждают, что Киркорову въезд на территорию украинского государства все-таки закрыт.

«В интересах защиты национальной безопасности страны, 7 июня текущего года СБУ было принято решение о введении запрета на въезд в Украину для запрашиваемого вами лица (Филиппа Киркорова – прим. ред.) сроком на 3 года», – ответили в Службе безопасности на журналистский запрос.

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