"Молился за неё": Сосо Павлиашвили рассказал об отношениях с Понаровской

Сосо Павлиашвили всегда считался одним из главных сердцеедов на эстраде. Ему приписывали романы со многими известными женщинами, в том числе и с Ириной Понаровской. Они вместе пели дуэтом, гастролировали по стране… Сосо до сих пор вспоминает о Понаровской с теплотой и нежностью. И уверяет: никакого конфликта между ними нет.

Не так давно Ирина Понаровская приняла решение вернуться на сцену. Певица стала периодически давать сольные концерты и сниматься на телевидении. Правда, ни в одной из программ о ней не было Сосо Павлиашвили, с которым они были близки в 90-х. Сосо уверяет: от участия в шоу с Понаровской он не отказывался. Певица сама его не пригласила.

– Это Ирочке задайте вопрос, почему меня не было в этих программах, – говорит Сосо. – Но то, что она поёт мои песни в этих передачах, тоже можно считать за моё участие. Я этим очень дорожу и горжусь. Хотя мы видимся с ней крайне редко.