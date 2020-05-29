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"Молился за неё": Сосо Павлиашвили рассказал об отношениях с Понаровской

Певец не понимает, почему Ирина не приглашает его в шоу на ТВ

Фото: Instagram

Сосо Павлиашвили всегда считался одним из главных сердцеедов на эстраде. Ему приписывали романы со многими известными женщинами, в том числе и с Ириной Понаровской. Они вместе пели дуэтом, гастролировали по стране… Сосо до сих пор вспоминает о Понаровской с теплотой и нежностью. И уверяет: никакого конфликта между ними нет.

Не так давно Ирина Понаровская приняла решение вернуться на сцену. Певица стала периодически давать сольные концерты и сниматься на телевидении. Правда, ни в одной из программ о ней не было Сосо Павлиашвили, с которым они были близки в 90-х. Сосо уверяет: от участия в шоу с Понаровской он не отказывался. Певица сама его не пригласила.

– Это Ирочке задайте вопрос, почему меня не было в этих программах, – говорит Сосо. – Но то, что она поёт мои песни в этих передачах, тоже можно считать за моё участие. Я этим очень дорожу и горжусь. Хотя мы видимся с ней крайне редко.
Фото: Анатолий Ломохов/Global Look Press

undefinedСосо уверяет: он с большой радостью воспринял новость о том, что Понаровская решила прекратить вести затворнический образ жизни.

– Это здорово, что она вернулась, – говорит Сосо. – Я рад и за неё, и за зрителей, которые её ждали. Я тоже рад, что она вернулась. А как может быть по-другому? Мы – коллеги, которые всегда желали друг другу только хорошее и молились друг за друга.

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