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Из алиментов взяла: Казаченко тратит деньги на бывшего

Громкий развод Вадима Казаченко и его молодой возлюбленной Ольги обсуждала вся страна. Сейчас бывшие супруги не общаются. Но при этом Ольга регулярно слышит его голос и даже тратит на него деньги. Об этом Казаченко впервые рассказала Sobesednik.ru.

Фото: Instagram

- На сегодняшний день у меня нет никаких дел с Казаченко: они все давно закончены, - говорит Ольга. - Из последнего – перед Новым годом он на меня писал жалобу в прокуратуру и опеку опять. Мне не хочется об этом говорить, ситуация мерзкая. Пришлось ехать в прокуратуру и писать объяснительную. К ним, как оказалось, пришли какие-то запросы депутатские. Я сделала все, что от меня зависело. Опека еще ко мне приходила. Мне странны такие действия со стороны Вадима. Я его никак не трогаю и не упоминаю, за что он так со мной? Зачем пишет доносы? За то, что я воспитываю одна нашего ребенка и чтобы мне прибавить проблем? Честно говоря лучше бы пришел с сыном познакомился. Ему почти пять лет уже, он все понимает. Грустно, это все в общем. Но я всегда готова и к опеке и прокуратуре, готова их принять и показать, что сын растет в прекрасных условиях, окруженный любовью. А Вадим, если так беспокоится, пусть приедет и посмотрит сам. Я думаю, нам пора уже наладить нормальные отношения.

- Это правда, что ты продолжаешь тратить деньги на Вадима?

- В какой-то степени, да! Я на днях купила два альбома Вадика: отдала по 120 рублей за каждый. ​ Теперь с удовольствием их слушаю в своей машине. Мне очень нравится старое творчество Вадима. Конечно, я могла бы и в соцсетях слушать его песни. Но в автомобиле это проблематично, потому как навигатор перестает работать.

- Неужели ты надеешься, что вы еще будете вместе?

- Нет, конечно! Я просто слушаю его песни: у меня ностальгия. У него же песни на самом деле хорошие, душевные. Я под них мечтаю. Но точно не о нем, можете не переживать.

- Что твоя мама сказала, когда ты ей рассказала о таком приобретении?

- Маме я не говорила. А то бы она мне еще по шее надавала! Сказала бы: «Ты куда деньги сливаешь семейные? Лучше пойди йогурты ребенку купи!». Но я ей, если что, скажу, что из алиментов взяла!

- Они у тебя какие?

- 15 тысяч в месяц получаю.

- Сын Филипп слушает песни отца вместе с тобой в машине?

- Нет, при нем я их не включаю. Сын еще ни одну песню не слышал Вадика. У меня ребенку четыре с половиной года. И я понимаю, что наступит момент, когда мне нужно будет ему объяснить, где его отец. Мне придется находить какие-то слова. К счастью, сейчас его эта тему не интересует. У него нет из-за этого комплексов. Филипп у меня не спрашивает: «Мама, почему у Богдана есть папа, а у меня – нет?». Он всем говорит, что у него нет папы, зато есть мама, Наташа, бабушка… Я очень надеюсь, что в ближайшее время тему отца он не будет затрагивать. Потому что я действительно не представляю, какие мне слова находить и что говорить.

Теги: #Казаченко

Рубрика: Шоу-бизнес

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