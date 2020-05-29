Беда настоящая: Никас Сафронов потерял сотни тысяч долларов из-за турков

Нынешнее лето Никас Сафронов мечтал провести на турецком побережье. В знаменитой Алании на самом берегу моря у художника есть участок, где он решил построить особняк на месте небольшого разваливающегося домика, который живописец купил вместе с землей. Но стройка стала долгостроем. О своей проблеме Никас откровенно рассказал Sobesednik.ru.

Участок земли с великолепным видом на море Никас Сафронов приобрел в Турции несколько лет назад. Художник мечтал, что будет проводить в живописном местечке все свободное время. Планировал, что тамошними красотами будет любоваться не только он, но и его друзья и близкие. Поэтому в 2018 году решил возвести на своем участке роскошный особняк. Тогда он и предположить не мог, какими проблемами это все обернется.

- Стройка в Турции длится уже более двух лет и никак не закончится, - вздыхает Никас. - Турки - это особая, просто удивительная нация. Они все делают очень долго. Каждый раз обещают: «Да-да, мы закончим к этому времени, можете не волноваться», а результата пока нет. Каждый месяц я туда отправляю дизайнеров и других специалистов, которые говорят им, как и что нужно делать. Но как только они уезжают, турецкие строители начинают делать все по-своему.

Сафронов возмущается, что местные рабочие постоянно не учитывают пожелания заказчика. В результате ему приходится нести серьезные финансовые потери.

- Только я подумаю, что строительство подходит к концу, и уже начинаю приглашать друзей на новоселье, как рабочие опять что-то делают не так, - негодует художник. – В результате мне приходится многое ломать и снова перестраивать. Не знаю, почему так происходит – то ли строители не умеют проводить необходимые мне работы, то ли не понимают, что им говорит переводчик. И такая ситуация повторяется все время. Что отнимает у меня и время, и деньги.

В свое турецкое жилье Сафронов уже вложил более пятисот тысяч долларов. В русской валюте – больше тридцати пяти миллионов рублей. Но это еще далеко до финала.

- Я постоянно вкладываю в стройку все заработанное, - говорит живописец. – Уже ушла приличная сумма, думаю, что еще не одна сотня тысяч долларов мне потребуется. На эти деньги уже можно было два –три дома построить. Причем я сменил не одну турецкую бригаду – но результат тот же.

Никас рассказал нам, что он нашел решение, как закончить эту стройку.

- Я отправил туда своих людей из Москвы, которые будут находиться вместе с местными рабочими месяц-два-три, пока те не сделают все так, как хочу я, - признается Сафронов. – Я понял, что только при таком жестком контроле стройка имеет шансы закончиться уже в этом году.