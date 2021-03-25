Алана Мамаева обвинила мужа-футболиста в том, что он не оценил ее помощь на суде

Футболист Павел Мамаев и его супруга Алана делят имущество в суде и, похоже, никто никому уступать не собирается. Алана Мамаева комментирует все происходящее в своем блоге.

Павел Мамаев подал иск о разделе имущества в Ростовский суд, и тот арестовал две люковые иномарки, которыми раньше пользовалась его жена Алана. В отрывке из иска, который опубликовала Алана, сообщается, что ответчик тратила деньги в ущерб семье. Необоснованными тратами Павел Мамаев назвал оплату аккаунта супруги «Пластика» в ютюбе и ее пластические операции (7,5-8,5 млн. рублей).

Алана Мамаева отреагировала на эти обвинения написав, что «эти самые пациенты (Алана называет себя правозащитницей в сфере пластической хирургии, она помогает жертвам пластических хирургов) давали ему положительную характеристику в суде. Говоря, какой он молодец, что помогал оперировать нуждающихся людей, а сам то он в жизни никому не помогал...».