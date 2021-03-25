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"Складывается ощущение, что местные чиновники против народа": Татьяну Буланову не пустили на выборы

Стас Барецкий устроил дебош после недопуска певицы

Фото: Instagram

52-летняя исполнительница хита "Ясный мой свет" получила отказ от избиркома Петербурга. Буланова намеревалась идти на выборы в местное заксобрание от партии "Родина", однако 17 процентов подписей за ее кандидатуру были признаны недействительными, так как собирались в других районах города. 

Буланова выступала за введение надбавки к пенсии для всех пенсионеров Петербурга. Певица уверена, что действия чиновников неправомерны, и даже обратилась за помощью к председателю ЦИК России Элле Памфиловой, рассказав, что местные власти даже не допустили к наружной агитации тысячи плакатов и баннеров "Родины". 

- Я горько разочарована и не понимаю, за что моим коллегам из партии "Родина" и мне ставят палки в колеса, - сказала Буланова в своем видео-обращении. - Складывается ощущение, что местные чиновники против народа. 

Памфилова поддержала озабоченность певицы, ответив, что ЦИК трижды выражала недоверие городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга, но губернатор поддержал ее и даже дал высокую оценку ее работе, так что "воз и ныне там". 

Буланову поддержали известные коллеги и земляки Сергей Шнуров и Стас Барецкий. Последний даже устроил акцию протеста у дверей Госдумы в Москве, и с криком "За Татьяну Буланову!" разорвал зубами банку пива. 

А Шнур написал стихи о наивности Булановой, которая не верила в существование бюрократии. В них полно ненормативной лексики и, в частности, есть такие фразы: "Таня, ты ведь взрослая уже, Мячик сдут, им не забить голов. Он утонет, как подлодка Курск", "Правил даже и вблизи не видно. А за Питер да, до слез обидно".

На помощь Булановой подтянулись и известные юристы. Так, бывший адвокат Анастасии Волочковой Владимир Комсолев предложил оспорить недопуск певицы на выборы в судебном порядке.

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