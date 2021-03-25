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"Показуха!" Слишком счастливых на камеру Регину Тодоренко и Влада Топалова заподозрили во лжи

Пара начала разыгрывать неправдоподобные сценки из жизни, чтобы продать онлайн-курс

Фото: Instagram @reginatodorenko

Инстаграмная реальность знаменитостей выглядит уж слишком идеальной

Вот уже месяц ведущая "Орла и Решки" с супругом Владом Топаловым активно рекламируют онлайн-курс счастливой жизни и исполнения желаний, который запустила Регина. По словам Тодоренко, она точно знает, что такое любовь к себе, идеальные отношения и жизнь мечты, поэтому хочет научить этому своих поклонниц.

В качестве доказательства Регина и Влад принялись усиленно демонстрировать любовь и романтику на камеру. Устраивают друг другу сюрпризы, публично признаются в любви... Вот только получается это зачастую неправдоподобно. Это не преминули заметить внимательные читатели.

"У тебя есть два варианта прожить жизнь: 1. Так, как ты хочешь. 2. Так, как ты Не хочешь. Я выбираю первый, - философствует Регина в своем Инстаграме. - Да, не всегда все гладко, не всегда удаётся запланированное, не каждый день я побеждаю, а порой и горько проигрываю, но и этот опыт я научилась принимать как величайший подарок".
Фото: Instagram @reginatodorenko

Бурные эмоции, которые постоянно демонстрируют на камеру Влад и Регина, многим кажутся уж слишком наигранными. Да и ситуации, в которых оказываются блогеры, выглядят неправдоподобными. Недавно, например, Влад устроил любимой "сюрприз", подарив ей первую в жизни поездку в Америку. Правда, внимательные читатели тут же усомнились в том, что Регина действительно до последнего не знала о поездке, ведь до этого ей наверняка пришлось получать визу в посольстве.

На видео Тодоренко плакала от счастья в аэропорту и обнимала идеального мужа-романтика. Также у поклонников возник резонный вопрос: если это был сюрприз, то кто же снимал обнимающуюся пару в аэропорту?


"Чего только не сделаешь ради лайков", "Счастливого пути конечно), но кто вас так неожиданно снимает?", "Кто на это ещё ведётся?", "Показуха!" - писали придирчивые комментаторы в комментариях.

Удивила подписчиков и недавняя "сценка из жизни" Топаловых-Тодоренко, когда Регина отправилась в командировку на Камчатку, а Влад сделал ей очередной "сюрприз" и полетел с сыном вместе с ней. При этом музыкант активно писал о своих намерениях в сториз, но Регина снова "ни о чем не догадывалась".

Фото: Instagram @reginatdorenko, @vladtopalovofficial

Словом, как говорил Станиславский, "Не верю!". Однако среди подписчиков Тодоренко немало тех, кто верит в искренность слегка наигранной инстаграмной любви супругов и с упоением читает вдохновенные тексты телеведущей о том, как полюбить себя и найти мужчину мечты. -Наступило время настоящих мужчин, которые при всей своей силе и мужественности не боятся быть мягкими, нежными, любящими, которые не боятся сделать свою женщину счастливой, которые умеют говорить: «я тебя ЛЮБЛЮ», которые не считают заботу о детях проявлением слабости, которые ломают сексистские стереотипы и не используют выражение «не мужское это дело», - пишет Тодоренко о Владе, называя его родным, глубоким и сильным мужчиной.

Что ж, надеемся, что ее красивая сказка не закончится также, как у подруг и коллег Иды Галич и Насти Ивлеевой, которые уже расстались со своими некогда идеальными мужчинами.

Рубрика: Шоу-бизнес

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