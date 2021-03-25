"Показуха!" Слишком счастливых на камеру Регину Тодоренко и Влада Топалова заподозрили во лжи

Вот уже месяц ведущая "Орла и Решки" с супругом Владом Топаловым активно рекламируют онлайн-курс счастливой жизни и исполнения желаний, который запустила Регина. По словам Тодоренко, она точно знает, что такое любовь к себе, идеальные отношения и жизнь мечты, поэтому хочет научить этому своих поклонниц.

В качестве доказательства Регина и Влад принялись усиленно демонстрировать любовь и романтику на камеру. Устраивают друг другу сюрпризы, публично признаются в любви... Вот только получается это зачастую неправдоподобно. Это не преминули заметить внимательные читатели.