"Показуха!" Слишком счастливых на камеру Регину Тодоренко и Влада Топалова заподозрили во лжи
Пара начала разыгрывать неправдоподобные сценки из жизни, чтобы продать онлайн-курс
Вот уже месяц ведущая "Орла и Решки" с супругом Владом Топаловым активно рекламируют онлайн-курс счастливой жизни и исполнения желаний, который запустила Регина. По словам Тодоренко, она точно знает, что такое любовь к себе, идеальные отношения и жизнь мечты, поэтому хочет научить этому своих поклонниц.
В качестве доказательства Регина и Влад принялись усиленно демонстрировать любовь и романтику на камеру. Устраивают друг другу сюрпризы, публично признаются в любви... Вот только получается это зачастую неправдоподобно. Это не преминули заметить внимательные читатели.
Бурные эмоции, которые постоянно демонстрируют на камеру Влад и Регина, многим кажутся уж слишком наигранными. Да и ситуации, в которых оказываются блогеры, выглядят неправдоподобными. Недавно, например, Влад устроил любимой "сюрприз", подарив ей первую в жизни поездку в Америку. Правда, внимательные читатели тут же усомнились в том, что Регина действительно до последнего не знала о поездке, ведь до этого ей наверняка пришлось получать визу в посольстве.
На видео Тодоренко плакала от счастья в аэропорту и обнимала идеального мужа-романтика. Также у поклонников возник резонный вопрос: если это был сюрприз, то кто же снимал обнимающуюся пару в аэропорту?
Удивила подписчиков и недавняя "сценка из жизни" Топаловых-Тодоренко, когда Регина отправилась в командировку на Камчатку, а Влад сделал ей очередной "сюрприз" и полетел с сыном вместе с ней. При этом музыкант активно писал о своих намерениях в сториз, но Регина снова "ни о чем не догадывалась".
Словом, как говорил Станиславский, "Не верю!". Однако среди подписчиков Тодоренко немало тех, кто верит в искренность слегка наигранной инстаграмной любви супругов и с упоением читает вдохновенные тексты телеведущей о том, как полюбить себя и найти мужчину мечты. -Наступило время настоящих мужчин, которые при всей своей силе и мужественности не боятся быть мягкими, нежными, любящими, которые не боятся сделать свою женщину счастливой, которые умеют говорить: «я тебя ЛЮБЛЮ», которые не считают заботу о детях проявлением слабости, которые ломают сексистские стереотипы и не используют выражение «не мужское это дело», - пишет Тодоренко о Владе, называя его родным, глубоким и сильным мужчиной.
Что ж, надеемся, что ее красивая сказка не закончится также, как у подруг и коллег Иды Галич и Насти Ивлеевой, которые уже расстались со своими некогда идеальными мужчинами.
Рубрика: Шоу-бизнес