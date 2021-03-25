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"Мамаев не отсудит ребенка!". Адвокат дал прогноз по судебным разбирательствам футболиста и его экс-супруги.

Максим Калинов утверждает, что после развода спортсмен ведёт себя не по-мужски

Фото: Instagram: @alana_mamaeva

Несколько месяцев назад был расторгнут брак Павла и Аланы Мамаевых. Пара планировала разойтись мирно, о чем экс-возлюбленная футболиста рассказывала в интервью и на своей страничке в Instagram. Однако, не так давно Алана пожаловалась на то, что Павел не выделяет ей достаточно средств на детей, а теперь и вовсе утверждает, что спортсмен намерен отсудить у нее семилетнюю дочь Алису. Какова вероятность того, что у спортсмена получится это сделать, Sobesednik.ru поинтересовался у известного адвоката Максима Калинова.

- Мамаев подал два иска в суд в Ростове по подложным основаниям, заведомо зная, что имущества в ростовском регионе общего нет и не было, - сообщила Алана в Instagram. – Я и дочка прописаны и постоянно проживаем в Москве. Сам он прописан в Московской области. Подал туда же второй иск, пытаясь отнять у меня дочку и взыскать с меня алименты. 

 Модель также утверждает, что ее экс-супруг ввел в заблуждение суд, так как говорит, что ребенок постоянно проживает с ним в Ростове-на-Дону. Адвокат Максим Калинов наблюдает за Мамаевыми еще с тех пор, когда у футболиста были проблемы с законом из-за драки в кафе.

- Я знаком с подругой Аланы и когда Павел находился в СИЗО, я ходатайствовал за то, чтобы ему можно было беспрепятственно передавать вещи и продукты, - вспоминает правозащитник. – С самого начала Павел ведет себя не как мужчина. Удивительно, что известный футболист, получающий большие гонорары, поступает так подло и низко! Его поведение вызывает серьезную антипатию.

Фото: Личный архив Максима Калинова
Адвокат Максим Калинов

По словам адвоката, скорее всего, отсудить ребенка у бывшей жены у спортсмена не получится.

- Суд в таких ситуациях как правило встает на сторону матерей, - утверждает Максим Калинов. – Серьезных оснований для того, чтобы дочь проживала с ним, Павел вряд ли найдет. Поэтому, шансы у него не велики. Я сказал бы даже больше: он не отсудит ребенка у Аланы! Что касается вопроса о разделе имущества, то тут надо разбираться отдельно. Все действия, которые он сейчас предпринимает для того, чтобы спрятать какую-то часть нажитого имущества и доходов, скорее всего, будут установлены и Алана вновь выиграет.

Рубрика: Шоу-бизнес

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