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Лучшее место для секса: Брэд Питт раскрыл интимные подробности жизни с Джоли

Журналисты британского издания Mirror обнаружили старое интервью со звездой

Фото: Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"

Несмотря на то, что официально отношения между голливудскими звездами Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли были прекращены еще пять лет тому назад, взаимоотношения между ними все еще остаются одними из самых обсуждаемых в СМИ.

К примеру, журналисты британского издания Mirror отыскали старое интервью с Питтом, в котором актер откровенно рассказывал о сексуальной жизни со своей бывшей супругой.

Так, артист рассказал, что его любимым местом для занятия сексом в свое время был каменный грот, который расположен возле бассейна в их семейном особняке. Он также отметил, что это замечательное место для уединения. В рамках того же интервью актер признался, что в свое время увлекался легкими наркотиками. Впрочем, это были времена, когда Питт делал лишь первые шаги в Голливуде.

«Мне нравилось немного употребить марихуаны, это давало мне чувство защищенности. Однако потом мне стало скучно», –  делился своими воспоминаниями звезда Голливуда. Позднее, по его же словам, он решил отказаться от этой привычки, поскольку она мешала его карьерному росту. 

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