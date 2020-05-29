"Красота без фильтра!" Агата Муценеице взбудоражила поклонников, показав идеальное тело в бикини

Похорошевшая после развода Агата Муцениеце порадовала поклонников снимками в бикини

32-летняя актриса выложила серию провокационных фото и видео с отдыха в шикарном отеле в Турции. Заметно посвежевшая и похорошевшая после развода Агата Муцениеце порадовала поклонников фото и видео в бикини, продемонстрировав шикарную физическую форму.

Звезда не скрывает, что придерживается строгой диеты и бегает по утрам, потому что от природы склонна к полноте. Агата не раз говорила, что с недавних пор начала есть маленькими порциями и включила в рацион больше белка, чтобы достичь идеального веса в 53 килограмма. И, похоже, девушке это удалось!

Во время отдыха в Турции Агата сняла видео, на котором медленно выходит из бассейна, демонстрируя идеальную фигуру.

Поклонники и поклонницы пришли в восторг от тела актрисы и закидали ее комплиментами. Причем, хвалили не только внешность, но и талант с характером, а также желали женского счастья...

"Очень радуюсь за Вас, Агата, очень приятно смотреть, идеальная фигура, порядочность, талант, красота без фильтра", "Агата, вы аппетитная! На вас хочется смотреть", "Потрясающая, красивая, умная, честная, живая, настоящая! На вас хочется равняться!", "Замечательная стройняшка с идеальной фигурой! Агата, будь счастлива, ты, как никто, достойна быть счастливой!", "Красотка! Формы просто пушка! Агата! Дай Бог тебе женского счастья! Будь всегда счастлива и любима!" - писали комментаторы, не скупясь на похвалы.



