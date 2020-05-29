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Дочь Заворотнюк получила психологическую травму из-за встречи с секс-маньяками

Девушка была шокирована после столкновения с извращенцами в темном зале кинотеатра

Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk

25-летняя Анна Заворотнюк рассказала о том, как неудачно сходила в кинотеатр. Там ей пришлось испытать настоящий культурный шок. Но не только из-за откровенно плохого фильма, но и от безнравственного поведения соседей по зрительному залу.

-Трэшовая история, даже не знаю, как вам об том рассказывать, - стыдливо отводя глаза поведала Анна в своем последнем видео. - Это какой-то ужас, если честно, но ладно.

Девушка рассказала, как они с подругой пошли в кино. Фильм оказался отвратительным, но не только это подпортило впечатление подруг.

-Мы сидим на последнем ряду. Где-то через три места от нас сидит пара. Мы начинаем слышать звуки, что у них там... кипит страсть. Причем эти звуки все громче и громче прям мерзко сидеть. Мы как бы на них косимся, они видят, что мы смотрим, но продолжают - им абсолютно пофигу.

Мы начинаем слышать звуки, что у них там... кипит страсть. Причем эти звуки все громче и громче прям мерзко сидеть. Мы как бы на них косимся, они видят, что мы смотрим, но продолжают - им абсолютно пофигу.

Подруга Заворотнюк не выдержала, взяла телефон и, посветив фонариком, сделала парочке замечание вслух. Но они прекратили любовные утехи лишь на время, а вскоре принялись за прежнее. Анна не могла скрыть своего возмущения, рассказывая о происходящем, а затем заявила, что получила психологическую травму из-за случившегося.

-Это просто был какой-то трэш, мне кажется, у меня психологическая травма, ей-богу. Это какие-то явно маньяки просто, извращенцы - сказала Анна. - В общем, это ужас, правда, реально, надо быть больными на голову, они прям тащились с того, что мы видим и слышим.

В итоге девушкам пришлось уйти с фильма, не досмотрев его до конца.

На вопросы подписчиков, чем конкретно занималась похотливая парочка на виду у остальных зрителей, Заворотнюк многозначительно ответила: "Нет, они не целовались, к сожалению. Я вам не буду рассказывать всех подробностей..."

Фото: Instagram @anna_zavorotnyuk
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