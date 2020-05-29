Дочь Заворотнюк получила психологическую травму из-за встречи с секс-маньяками

25-летняя Анна Заворотнюк рассказала о том, как неудачно сходила в кинотеатр. Там ей пришлось испытать настоящий культурный шок. Но не только из-за откровенно плохого фильма, но и от безнравственного поведения соседей по зрительному залу.

-Трэшовая история, даже не знаю, как вам об том рассказывать, - стыдливо отводя глаза поведала Анна в своем последнем видео. - Это какой-то ужас, если честно, но ладно.

Девушка рассказала, как они с подругой пошли в кино. Фильм оказался отвратительным, но не только это подпортило впечатление подруг.

-Мы сидим на последнем ряду. Где-то через три места от нас сидит пара. Мы начинаем слышать звуки, что у них там... кипит страсть. Причем эти звуки все громче и громче прям мерзко сидеть. Мы как бы на них косимся, они видят, что мы смотрим, но продолжают - им абсолютно пофигу.