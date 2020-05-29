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Данко: "Бородина любила только Лёню Нерушенко из группы "Динамит"!"

Певец и его возлюбленная поделились своим мнением о самом громком разводе этого лета.

Фото: Instagram: @borodylia

Развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова обсуждает вся страна. Пока телеведущая отмечает это знаковое событие со своими подругами, ее экс-супруг проводит время с женщиной, с которой был в браке еще до романа со звездой. Своим мнением на сложившуюся ситуацию с Sobesednik.ru поделился певец Данко и его возлюбленная диджей Мария Силуянова.


  Экс-возлюбленную Курбана, которую он недавно показал своим подписчикам, зовут Алла. Она подарила ему сына Омара, которому сейчас уже 13 лет. Мальчик раньше очень дружил с Бородиной и практически жил у нее в доме. После расставания с телеведущей, Курбан не только наладил отношения с бывшей, но и отправился с ней в путешествие в Коломну, где совершил прыжок с парашютом. Сама же Ксения закатила шумную вечеринку в честь своего развода. Мария Силуянова за этими событиями пристально следит и восхищается Ксенией.

- Видно, что Омарову хреново, потому что он выкладывает посты с бывшей, подался в экстрим, - говорит 33-летняя возлюбленная Данко. – Только человек, которому плохо, обычно пытается таким образом отвлечься. То, что он общается с бывшей, это вообще дно. Обычно к экс-супругам возвращаются неудачники, у которых не получилось построить отношения там, где они действительно этого хотели. Бородина его вышвырнула, а он к проверенной кормушке вернулся. Сейчас он потусуется с бывшей, раны залижет, найдет себе новую женщину и бросит ее опять. Не понимаю женщин, которые принимают обратно бывших мужиков. Они себя как будто победительницами чувствуют, хотя смотрится это глупо и нелепо. Их бросили, вытерли об них ноги, детей родили в новой семье и тут он возвращается к тебе, потому что его послали! А Бородина – красотка! Она самодостаточная, успешная, красивая, ухоженная женщина. У нее целая очередь из таких Курбанов и не только. Она выберет себе, кого захочет!

Фото: Личный архив Данко и Марии Силуяновой
Певец Данко и его возлюбленная Мария Силуянова

Певец Данко (настоящее имя Александр Фадеев) был знаком с Ксенией Бородиной еще задолго до ее встречи с Курбаном Омаровым. Артист считает, что в их браке просто не было настоящих чувств. Певец утверждает, что по-настоящему влюбленную Ксению он видел только с мужчиной, которого уже нет в живых.

- Она не любила Курбана, вот и бросила, - сказал нам 52-летний артист. – У Бородиной много лет назад был роман с Леней Нерушенко – участником группы «Динамит». Я очень хорошо помню то время. Тогда люди были совершенно другие. Помню, как Леня ехал на мотоцикле пьяным и кричал: «Я могу без рук!». Это был отличный парень, который смотрел в лицо жизни и обожал ее. Мы ему говорили: «Леня, да ты убьешься, ты че творишь?!» И на следующий день он правда убился… Это было ужасно, на его похоронах все переживали, плакали. Было видно, какой для Ксении это был удар, она очень убивалась. Леня к тому же был красавчиком. Мне почему-то кажется, что так сильно Бородина любила только его. А эти все «Омары Помоевы», возможно, ей нужны были только для здоровья!

Фото: Global Look Press
Группа «Динамит» (Леонид Нерушенко - в центре)
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