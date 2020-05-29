Данко: "Бородина любила только Лёню Нерушенко из группы "Динамит"!"

Развод Ксении Бородиной и Курбана Омарова обсуждает вся страна. Пока телеведущая отмечает это знаковое событие со своими подругами, ее экс-супруг проводит время с женщиной, с которой был в браке еще до романа со звездой. Своим мнением на сложившуюся ситуацию с Sobesednik.ru поделился певец Данко и его возлюбленная диджей Мария Силуянова.





Экс-возлюбленную Курбана, которую он недавно показал своим подписчикам, зовут Алла. Она подарила ему сына Омара, которому сейчас уже 13 лет. Мальчик раньше очень дружил с Бородиной и практически жил у нее в доме. После расставания с телеведущей, Курбан не только наладил отношения с бывшей, но и отправился с ней в путешествие в Коломну, где совершил прыжок с парашютом. Сама же Ксения закатила шумную вечеринку в честь своего развода. Мария Силуянова за этими событиями пристально следит и восхищается Ксенией.

- Видно, что Омарову хреново, потому что он выкладывает посты с бывшей, подался в экстрим, - говорит 33-летняя возлюбленная Данко. – Только человек, которому плохо, обычно пытается таким образом отвлечься. То, что он общается с бывшей, это вообще дно. Обычно к экс-супругам возвращаются неудачники, у которых не получилось построить отношения там, где они действительно этого хотели. Бородина его вышвырнула, а он к проверенной кормушке вернулся. Сейчас он потусуется с бывшей, раны залижет, найдет себе новую женщину и бросит ее опять. Не понимаю женщин, которые принимают обратно бывших мужиков. Они себя как будто победительницами чувствуют, хотя смотрится это глупо и нелепо. Их бросили, вытерли об них ноги, детей родили в новой семье и тут он возвращается к тебе, потому что его послали! А Бородина – красотка! Она самодостаточная, успешная, красивая, ухоженная женщина. У нее целая очередь из таких Курбанов и не только. Она выберет себе, кого захочет!