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"Сразила пронзающая боль": Азизу перед свадьбой спасают врачи

Певица Азиза, готовящаяся к первой в своей жизни свадьбе с итальянцем Алессандро Лортэ, получила серьезную травму.

Легендарная артистка уже обратилась за помощью к медикам. О том, что случилось со звездой, Sobesednik.ru рассказала ее подруга, звездный дизайнер Аника Керимова.

- Азиза в последнее время находится в роскошной форме, но перед свадьбой решила ее еще больше усовершенствовать, - рассказывает Аника. – Она обратилась к известному фитнес-инструктору, который разработал ей специальную программу тренировок. Но Азиза у нас – девушка активная, поэтому решила ее усложнить самостоятельно. И не рассчитала силы.

Боль не утихала. Поэтому Азиза была вынуждена обратиться к врачам. Те вынесли вердикт лишь после полного обследования звезды.

- Во время выполнения одного из упражнений с гантелями Азиза почувствовала резкую боль в руке, - продолжает Аника. – Она была такой сильной, что Азиза не могла вообще двигать рукой. В результате она была вынуждена обратиться к врачам. Те сделали рентген, который показал сильнейшее растяжение связок в двух местах. Теперь Азиза вынуждена будет несколько недель провести в специальном бандаже. Самое главное — врачи спасли ее от сильной боли.

По словам Аники, несмотря на полученную травму руки, переносить свадебное торжество певица не намерена. Напомним, что звезда планирует впервые выйти замуж в начале сентября. Ее избранником стал итальянец Алессандро Лортэ. Свадебное платье звезде шьет Аника Керимова. Оно будет из шелка, усыпанное камнями Сваровски.

Теги: #Азиза

Рубрика: Шоу-бизнес

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