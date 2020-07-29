"От боли не могла шевелиться": певица Азиза рассказала о полученной травме

Певице Азизе, готовящейся к свадьбе с итальянцем Алессандро Лортэ, неожиданно потребовалась медицинская помощь. Подруга звезды, дизайнер Аника Керимова рассказала Sobesednik.ru, что артистка получила серьезную травму руки. Наши корреспонденты дозвонились до звезды и выяснили все подробности случившегося.

- Нынешним летом я решила заняться спортом, - рассказывает звезда. – Это произошло не случайно. Во-первых, перед свадьбой мне захотелось сделать свою фигуру еще более идеальной. А во-вторых, спорт, как известно, для здоровья полезен. В последнее время у нас стало очень много метеозависимых людей. Я – не исключение. Стала реагировать на любую смену погоды. Врачи объяснили: это происходит из-за слабого мышечного каркаса и слабых сосудов. И, чтобы ситуация не усугубилась, посоветовали заниматься спортом.

Азиза обратилась за помощью к модному в кругах шоубизнеса фитнес-инструктору, который разработал для нее специальную программу тренировок. Упражнения подобрал такие, чтобы Азиза могла заниматься в домашних условиях.

- Оказывается, элементарные приседания, наклоны и повороты, не только укрепляют мышечный корсет, но и сердечную мышцу, - поясняет Азиза. – Я все делала, как он мне написал. Среди прочих упражнений были и такие, которые нужно выполнять с гантелями. Инструктор сказал, что начинать надо с килограммовых гантелей. Но мне они показались слишком легкими, поэтому я хватанула сразу трехкилограммовую.

В результате звезду сразила острая боль. Азиза не могла двигать левой рукой. Поняв, что без медицинской помощи не обойтись, артистка поехала к врачам.

- От боли я не могла вообще шевелить рукой: ни вбок, ни вперед, - вздыхает звезда. – Сразу появлялась сильнейшая боль. В травмпункте мне сделали рентген. Слава Богу, обошлось без перелома и разрыва связок. Но в двух местах зафиксировали сильное растяжение связок. В результате мне посоветовали купить специальный бандаж, в котором я теперь буду вынуждена ходить в течение нескольких недель. Приходится даже спать в нем, потому как рука должна все время находиться в фиксированном состоянии. Это, конечно, очень неудобно. Но другого выхода нет.