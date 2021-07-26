Родители Анастасии Макеевой затравили бывшую жену ее мужа Устав от постоянных нападок, Светлана Малькова взмолилась о помощи

Теперь речь дошла до родителей известной актрисы, на чье поведение пожаловалась бывшая супруга Романа Светлана Малькова.

Она в частности сообщила, что отец Макеевой, работающий юристом, травит ее уже несколько месяцев, называя тунеядкой и брошенкой.

- Я долго терпела издевательства, оскорбления и все ждала, ну когда же я услышу стук о дно, - поведала Светлана в своем закрытом аккаунте Инстаграм. - Друг мой, давайте все-таки отвечать за свои слова.

В качестве доказательств Светлана привела многочисленные комментарии отца Макеевой в соцсетях, где он нелестно отзывается о несчастной женщине.

Также Малькова пожаловалась на маму Макеевой, которая позволила себе вмешаться в спор по алиментам и написала Светлане сообщение с указаниями по поводу размера выплат на детей.

- Вероятно, три месяца в статусе законной тещи дает ей право определять мне место под солнцем, учить, как надо воспитывать детей, как прощать и отпускать все колкости негодяев, - возмутилась Светлана. - И у меня возникает резонный вопрос: кто эти люди, третья сторона? Какое они имеют отношение к суду, к моим детям?

Светлана попросила помощи у журналистов, призвав их вмешаться в неприятную ситуацию и придать огласке некрасивое поведение Макеевых-старших.