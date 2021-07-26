"Оставьте меня в покое!" Разведенная Ксения Бородина отчитала дотошных поклонников

Наконец-то получившая развод Ксения Бородина вконец разоткровенничалась с поклонниками. Сначала 38-летняя телеведущая призналась, что курит, хотя ранее тщательно это скрывала, затем намекнула, что ее супруг совершил такой проступок, который ни одна нормальная женщин не смогла бы простить, а потом сообщила, что она очень ревнива. Несмотря на то, что развод Ксении и Курбана Омарова прошел мирно, точную причину расставания никто из супругов не озвучил.

Ксения подтвердила, что ее шикарный дом оформлен на маму, поэтому делить недвижимость они не будут, а Курбан выложил видео со своей бывшей женой, которая оказалась копией Бородиной.

В последних сообщениях Курбан написал, что после расставания с Бородиной его отношения с детьми наконец-то стали идеальными. Теперь многодетный отец может тесно общаться и с дочками, и с сыном от первого брака одновременно. Поговаривали, что Бородина ревновала Омара к сыну и не поощряла их частые встречи.

Ну а Ксения, как свободная женщина, похудела, похорошела и вновь начала ходить по ресторанам, с размахом отметив свой развод, задув свечи на праздничном торте.

Однако видимую радость от полученной свободы Ксении омрачила бурная реакция подписчиков. Те принялись комментировать каждый ее шаг, обсуждая недавнее расставание с мужем. В ответ телеведущая назвала таких подписчиков неадекватными и попросила прекратить третировать ее в сети.

- Каждый пост, который я выставляю, тут же связывают с разводом, - возмутилась Бородина. - Что бы я ни сделала... Тусуешься в клубах - плохо, поставила медленную песню - грустишь, на работу пошла - падшая женщина... Не хотите это смотреть, просто отпишитесь, пожалуйста. Но оставьте меня в покое!

Затем она написала длинный пост с просьбой

" ... запомните, кто мне раздаёт советы как жить надо было, займитесь своей счастливой жизнью и вашими прекрасными мужьями, а со своей я разберусь как-нибудь сама. Я буду делать, то что я хочу.. жить, как считаю нужным, и ни за один день мне не стыдно и не совестливо, потому что как топила за справедливость так и буду топить. А «счастливые» тети с советами, терпите дальше, все что хотите терпеть и от зависти не лопните, что вам торт на развод не выносят, а может вы и рады были этому, но приходится жить так, как живете, всем любви и счастливой жизни, любите и будьте любимы!"

Кстати говоря, у Ксении есть и более серьезный повод для переживаний. По мнению некоторых юристов, бывший супруг Бородиной все же может отсудить у нее часть дома. Даже если предприимчивая женщина переписала его на маму, в суде будет легко доказать, что пенсионерка не могла сама накопить на такой дорогой особняк.