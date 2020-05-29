Брак Седоковой трещит по швам?

Поклонники Анны Седоковой в последнее время всерьез переживают за ее личную жизнь. Многие издания пишут, что между певицей и ее супругом Янисом Тиммой произошел разлад, из-за которого баскетболист «сбежал» в Америку. Сама Анна слухи о ссоре опровергает. Однако, таролог Людмила Дали рассказала Sobesednik.ru, почему не стоит доверять словам звезды.

Напомним, что Седокова и Тимма сыграли свадьбу в сентябре прошлого года. А в июне сама Анна рассказала, что ее супруг год не получает зарплату в спортивном клубе «Химки», и семью содержать приходится ей. Тогда уже все заговорили о возможном скором расставании пары. Людмила Дали считает, что этот союз изначально был обречен.

- Расклад, который я сделала для Анны, получился настораживающим – все карты оказались перевернутыми, - говорит наш эксперт. – Такое встречается крайне редко и говорит о том, что несмотря на заявления Анны, у нее не все так радужно и дальше ситуация будет только усугубляться. Карта Таро «Туз пентаклей» в перевернутом положении говорит, что судьба забирает у певицы щедрый дар, который та ранее получила. Также карта означает большие сложности в отношениях и финансовую подоплеку. Если бы значение карты было прямым, она бы означала, что любовный союз будет прочным и долгим, но в перевернутом положении, увы, нам стоит ждать скорого расставания.