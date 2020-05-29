Брак Седоковой трещит по швам?
Таролог рассказала, о чем может умалчивать певица
Поклонники Анны Седоковой в последнее время всерьез переживают за ее личную жизнь. Многие издания пишут, что между певицей и ее супругом Янисом Тиммой произошел разлад, из-за которого баскетболист «сбежал» в Америку. Сама Анна слухи о ссоре опровергает. Однако, таролог Людмила Дали рассказала Sobesednik.ru, почему не стоит доверять словам звезды.
Напомним, что Седокова и Тимма сыграли свадьбу в сентябре прошлого года. А в июне сама Анна рассказала, что ее супруг год не получает зарплату в спортивном клубе «Химки», и семью содержать приходится ей. Тогда уже все заговорили о возможном скором расставании пары. Людмила Дали считает, что этот союз изначально был обречен.
- Расклад, который я сделала для Анны, получился настораживающим – все карты оказались перевернутыми, - говорит наш эксперт. – Такое встречается крайне редко и говорит о том, что несмотря на заявления Анны, у нее не все так радужно и дальше ситуация будет только усугубляться. Карта Таро «Туз пентаклей» в перевернутом положении говорит, что судьба забирает у певицы щедрый дар, который та ранее получила. Также карта означает большие сложности в отношениях и финансовую подоплеку. Если бы значение карты было прямым, она бы означала, что любовный союз будет прочным и долгим, но в перевернутом положении, увы, нам стоит ждать скорого расставания.
Таролог считает, что своим подписчикам Седокова многое не договаривает.
- Карта Таро «Туз кубков» в перевернутом положении означает тайны и грязные секреты, - продолжает наша собеседница. – Мало того, что Анна пытается рассказывать своим подписчикам, что у нее все хорошо, так еще и, скорее всего, ее саму обманывает муж. И если певицу можно понять, так как она просто пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, то второй партнер в паре достоин только осуждения. Карта Таро «Королева жезлов» в данном раскладе подтверждает факт обмана – в перевернутом положении она означает вероломный поступок, направленный на вопрошающего. Еще карта означает ревнивого, подлого и подозрительного человека, который легко повергнет партнера в отчаяние. Также выпала карта Таро «7 кубков». Пожалуй, это единственная более-менее светлая карта в раскладе. Она говорит о том, что ложь и предательство, в сети которых попалась артистка, поможет разорвать сторонний здравомыслящий человек, который вот-вот появится в жизни Седоковой.
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