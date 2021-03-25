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"После интима выкинул на улицу!": посла ООН изнасиловал русский олигарх

Всемирно известная топ-модель впервые рассказала о своем непростом опыте

Откровения Елены Прокловой произвели эффект разорвавшейся бомбы. Актриса рассказала, как, будучи несовершеннолетней, стала жертвой домогательств коллеги-актера. Всемирно известная модель, посол ООН Кира Дихтяр, покорившая самые известные мировые подиумы, призналась Sobesednik.ru: в свое время и она пережила непростую историю.

Кира до сих пор с содроганием вспоминает свое общение с одним из российских олигархов. Тогда она еще была несовершеннолетней и только начинала карьеру в модельном бизнесе.

- Мне сказали, что у меня съёмка в Лондоне, - рассказывает Кира. - Прибыв в гостиницу, я спустилась в лобби, а там сидел этот олигарх. Он пригласил меня к себе, сказал, что съемка будет проходить там. До сих пор помню адрес, где он, как я уже потом выяснила, устраивает оргии с 14-16 летними девочками. Я сразу сказала ему, что я - девственница, но его это не остановило… Он меня изнасиловал и выкинул на улицу. После этого он никогда со мной больше не контактировал. На тот момент мне было всего 15 лет.

Кира признается, что в отличие от других девушек она еще никогда публично не рассказывала о своем негативном опыте. Не хотела, чтобы ее жалели.

- Сейчас же я хочу привлечь внимание к этому вопросу, - вздыхает Кира. - К тому, что происходит за высокими заборами чьих-то роскошных вилл, в шикарных гостиничных номерах и презентабельных апартаментах. Вы просто представить не можете, что чувствуют 14-16-летние девочки в таких ситуациях, как они переживают этот опыт. Дети не должны подвергаться насилию. Поэтому я призываю поднять возраст согласия в России до 17 лет. Планирую обратиться с этим предложением в ООН, чтобы это было закреплено на законодательном уровне и касалось не только России и США, но и других стран мира. К слову сказать, даже в Европе есть страны, где возраст согласия составляет 14 лет – это Германия, Австрия, Италия и Португалия.

В данный момент Кира Дихтяр сотрудничает с американской организацией SURVIVORS INITIATIVE, которую возглавляет одна из жертв американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Эпштейн признал свою вину за сексуальные отношения с тридцатью шестью несовершеннолетними девушками. Позднее он был арестован за торговлю несовершеннолетними и найден в 2019 в своей камере мертвым (по официальной версии, это было самоубийство).

- Когда я в возрасте 17 лет впервые попала в Америку, мне Джеффри Эпштейн ангелом показался, - рассказывает Кира. – Он знал о том, что случилось со мной в 15-летнем возрасте. И никогда и пальцем меня не тронул. 

Рубрика: Шоу-бизнес

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