Алена Свиридова: "Если происходят неприятности, их нужно высмеивать!"
Артистка рассказала о новой интерпретации ее бессмертного хита "Розовый фламинго" и летнем отдыхе.
Певица Алена Свиридова приятно удивила поклонников. Артистка вместе с группой Cream Soda представила ремейк на песню «Розовый фламинго», написанную почти 30 лет назад. На композицию был снят клип, в котором помимо самих музыкантов снялись актер Никита Кукушкин, комик Александр Гудков и историк Евгений Панасенков. Уже через час после размещения видео в интернете, оно набрало почти сто тысяч просмотров. А сейчас эта цифра практически достигла полутора миллионов. О съемках нашумевшего клипа и секрете популярности песни, Sobesednik.ru поговорил с самой Аленой Свиридовой.
Клип снят в эстетике императорской России. По сюжету, аристократы охотятся на того самого розового фламинго, роль которого исполнил Кукушкин.
- У Никиты была самая сложная история, - говорит Алена Свиридова. – Съемки проходили в конце мая. Было еще совсем не жарко. У меня под платьем были поддеты штаны, а бедный Кукушкин снимался полуголый, у него было загримировано тело, ничего надеть на него было нельзя. Приклеенные на него перья постоянно отваливались. Ему приходилось лезть в холодную воду. Мне его было очень жаль. Я в полном восхищении от его профессионализма и самоотдачи!
- А у вас на площадке были сложности?
- Я даже не устала, несмотря на то, что съемки начинались в четыре утра. Было два съемочных дня. Все время нужно было находиться в боевой готовности, были комары и прочие радости. К тому же, я села на лошадь. В последний раз мне это доводилось делать 15 лет назад. Но я быстро все вспомнила и даже уверенно себя чувствовала.
- В чем секрет популярности песни «Розовый фламинго»?
- Я ее написала на одном дыхании. Мне кажется, получилась некая формула, в которую каждый может вложить свое. В 1993-м году для меня эта композиция была как побег в иную реальность. Жизнь у нас тогда была не очень красивая, хотелось убежать в мыслях. Сейчас в принципе все вокруг не так уж плохо, даже хорошо. Если кто-то думает иначе, то он заблуждается, он просто не нюхал той жизни. В современном прочтении «Розовый фламинго» о том, что ты можешь в самом себе найти все, что угодно, все отпустить, не бояться быть странным и смешным. Это важно, так как отношение к жизненным неурядицам с точки зрения юмора и иронии – это самая лучшая защита от депрессии. Я это поняла давно. Если что-то неприятное с тобой происходит, не нужно это жевать, жалеть себя, а нужно это высмеивать. И тогда эти неурядицы перестают быть ужасными и влиять на нас. Так я и проживаю свою жизнь.
- Вы сказали, что в начале 90-ых было хуже, чем сейчас. Но в наше время тоже много проблем. К примеру, по телевидению в основном показывают негатив…
- Ну выключи ты телевизор и не слушай! Это так просто. В 90-ых сломалась целая система. Никто не знал, как дальше пойдет жизнь. А если вам сейчас не нравится, что говорят по телевидению, есть магическая кнопка «Выкл». Сейчас проблема в том, что у людей есть огромный выбор и они теряются в информации. Я телевизор не смотрю 15 лет. Он у меня дома стоит, потому что мама приезжает и смотрит. Для меня интернет – просто счастье. Поскольку я – человек взрослый, на меня не действуют отрицательные вещи: я не впадаю в зависимость, не смотрю всякую дичь. Но я там могу найти все, что мне интересно.
- Большинство женщин, публикуя видео в соцсетях, используют различные фильтры, улучшающие внешность. Вы этого принципиально не делаете. Почему?
- Не считаю, что нужно кого-то обманывать и, прежде всего, себя. Когда ты начинаешь себя искусственно улучшать, ты потом сильно расстраиваешься, когда смотришь в зеркало и начинаешь еще больше загоняться. А я такая же на картинке, как и в зеркале. Комплексов у меня нет. Кому не нравится – пусть не смотрят!
- Вам нравится то, что происходит в современном шоу-бизнесе? Мода на различные тик-токи…
- Не нужно брюзжать и говорить, что в наше время вода была мокрее и вообще все было по-другому. Тик-токи бывают отличные, а куча шлака была и есть везде.
- Как вы проводите лето?
- Я сейчас на даче, в Керчи. Мне очень хорошо. С утра у меня длительный заплыв в море по три-четыре километра. Уплываю далеко. Сегодня вот рыбаков напугала, так как они не ожидали никого увидеть рядом с собой. Потом я на велосипеде поехала на массаж. Правда, спустило колесо, сейчас его чинят, и я гуляю. Потом поеду домой, позанимаюсь музыкой, посмотрю кино.
- Получается, даже на отдыхе не можете без своей профессии…
- Да, но я занимаюсь музыкой на отдыхе не потому, что мне надо работать. Мне просто это нравится. Тут у меня есть пианино, гитара – все те же инструменты, что и в Москве. Мне очень нравится, как все происходит!
Рубрика: Шоу-бизнес