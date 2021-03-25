Алена Свиридова: "Если происходят неприятности, их нужно высмеивать!"

- В чем секрет популярности песни «Розовый фламинго»?

- Я ее написала на одном дыхании. Мне кажется, получилась некая формула, в которую каждый может вложить свое. В 1993-м году для меня эта композиция была как побег в иную реальность. Жизнь у нас тогда была не очень красивая, хотелось убежать в мыслях. Сейчас в принципе все вокруг не так уж плохо, даже хорошо. Если кто-то думает иначе, то он заблуждается, он просто не нюхал той жизни. В современном прочтении «Розовый фламинго» о том, что ты можешь в самом себе найти все, что угодно, все отпустить, не бояться быть странным и смешным. Это важно, так как отношение к жизненным неурядицам с точки зрения юмора и иронии – это самая лучшая защита от депрессии. Я это поняла давно. Если что-то неприятное с тобой происходит, не нужно это жевать, жалеть себя, а нужно это высмеивать. И тогда эти неурядицы перестают быть ужасными и влиять на нас. Так я и проживаю свою жизнь.

- Вы сказали, что в начале 90-ых было хуже, чем сейчас. Но в наше время тоже много проблем. К примеру, по телевидению в основном показывают негатив…

- Ну выключи ты телевизор и не слушай! Это так просто. В 90-ых сломалась целая система. Никто не знал, как дальше пойдет жизнь. А если вам сейчас не нравится, что говорят по телевидению, есть магическая кнопка «Выкл». Сейчас проблема в том, что у людей есть огромный выбор и они теряются в информации. Я телевизор не смотрю 15 лет. Он у меня дома стоит, потому что мама приезжает и смотрит. Для меня интернет – просто счастье. Поскольку я – человек взрослый, на меня не действуют отрицательные вещи: я не впадаю в зависимость, не смотрю всякую дичь. Но я там могу найти все, что мне интересно.

- Большинство женщин, публикуя видео в соцсетях, используют различные фильтры, улучшающие внешность. Вы этого принципиально не делаете. Почему?

- Не считаю, что нужно кого-то обманывать и, прежде всего, себя. Когда ты начинаешь себя искусственно улучшать, ты потом сильно расстраиваешься, когда смотришь в зеркало и начинаешь еще больше загоняться. А я такая же на картинке, как и в зеркале. Комплексов у меня нет. Кому не нравится – пусть не смотрят!