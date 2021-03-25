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66-летний Геннадий Малахов стал неузнаваем после 40-дневной голодовки

Теперь известный телецелитель выглядит на 20 лет моложе и делает танец живота в семейных трусах

- Я отголодал 40 суток! - с гордостью завил Геннадий Петрович в своем последнем ролике и поделился видео, на котором выполняет сложные асаны йоги. - За время занятий над собой я существенно сбросил вес, который был накачан для того, чтобы штангу поднимать, развил более-менее приемлемую гибкость. 

Малахов рассказал, что за время 40-дневной голодовки из него вышли шлаки, улучшилось самочувствие и многозначительно заметил "Все работает!".

Малахов предложил своим подписчикам обучение 40-дневному голоданию, а затем показал уникальную позу закрытого лотоса, которую, по его словам, умеют делать немногие. Целитель уверил, что он не просто описывает здоровый образ жизни, как делают многие тренеры здорового образа жизни, а все испытывает на себе и делится этим с поклонниками. Естественно, за деньги. Также он рассказал, что умеет медитировать: "Прекрасно знаю, чо и как делать!" А еще пообещал научить желающих делать специальный лечебный танец живота и продемонстрировал, как делает "волну", стоя перед камерой в семейных трусах. 

Вот это воля! Какой мощный настрой, какая огромная сила духа! - писали восторженные комментаторы под видео.

Вдобавок ко всему Малахов похвастался тем, что теперь продает видео, где готовит полезную оздоровительную еду, а еще рассказал, как его пригласили на Первый Канал.

- Меня пригласили как специалиста высокого уровня для ведения программы "Малахов Плюс", - поведал Малахов.- К сожалению, времена изменились и теперь то, что я хотел рассказать и показать людям, доступно на моем канале.

С Первого канала Малахов ушел в 2010 году, когда, по слухам, морально и физически выдохся из-за высоких нагрузок, и пытался покончить с собой. Правда, с тех пор целителю так и не удалось добиться прежней популярности.

Скриншот с видео с Youtube-канала "Геннадий Малахов"

Теги: #малахов

Рубрика: Шоу-бизнес

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