66-летний Геннадий Малахов стал неузнаваем после 40-дневной голодовки

Малахов рассказал, что за время 40-дневной голодовки из него вышли шлаки, улучшилось самочувствие и многозначительно заметил "Все работает!".

Малахов предложил своим подписчикам обучение 40-дневному голоданию, а затем показал уникальную позу закрытого лотоса, которую, по его словам, умеют делать немногие. Целитель уверил, что он не просто описывает здоровый образ жизни, как делают многие тренеры здорового образа жизни, а все испытывает на себе и делится этим с поклонниками. Естественно, за деньги. Также он рассказал, что умеет медитировать: "Прекрасно знаю, чо и как делать!" А еще пообещал научить желающих делать специальный лечебный танец живота и продемонстрировал, как делает "волну", стоя перед камерой в семейных трусах.