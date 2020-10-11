"Хоть бы траур по Меньшову выдержала!": овдовевшая Алентова собралась на заработки

Нынешнее лето выдалось непростым для Веры Алентовой. В июне звезда советского кино вместе с мужем – легендарным режиссером Владимировим Меньшовым - заболела коронавирусом. Владимир Валентинович перенести ковид не смог: 5 июля он скончался. На похоронах мужа Алентова с трудом держалась и едва говорила от горя: в зал прощания ее привели под руки.

- Вера до сих пор очень слаба, - сообщили нам в окружении артистки. – Она же сама перенесла ковид. Плюс никак не может оправиться от горя. С уходом Меньшова для нее мир перевернулся: они же всю жизнь были вместе. Ее поддерживает дочь Юля.

Искать спасение вдова Меньшова решила в работе. Уже известно, что 11 и 12 августа она сыграет главные роли в спектаклях «Семейка Краузе» и «Ложные признания» в московском драматическом театре имени Пушкина. По нашей информации, Алентова сомневалась, стоит ли ей так быстро возвращаться к работе. Она взяла время на раздумье, а потом ответила согласием. Впрочем, поклонники такого рвения Алентовой не оценили.

- Хоть бы 40-дневный траур по мужу выдержала, - пишут в социальных сетях. - Ее можно оправдать только, если она выходит сцену для заработка.

Впрочем, есть и те, кто Алентову поддерживает. Мол, для артиста сцена – лекарь. А состояние актрисы после перенесенного коронавируса и так оставляет желать лучшего. Сама Алентова свой поступок не комментирует. После смерти легендарного супруга она не дала ни одного интервью.