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"Тик-ток" вконец обнаглел!: Панайотов накинулся на поющих блогеров

Поющие блогеры, кажется, сейчас звучат из каждого утюга, оккупируя почти все музыкальные хит-парады. Их приглашают на солидные премии и в самые популярные передачи страны. Александр Панайотов от такой моды не в восторге.

Фото: Instagram

- Я думаю, что эта музыка недолго будет играть, - говорит Александр. – У каждого десятилетия есть свой а-ля «тик-ток». Рано или поздно это уйдет. Хотя сейчас «тик-ток» настолько обнаглел, что уже перебирается на музыкальные премии. Мне все же хотелось бы, чтобы организаторы не путали искусство с «тик-токами». Котлеты – отдельно, мухи – отдельно.

Панайотов понимает, почему поющим блогерам в последнее время уделяют так много внимания. 

- Организаторы мероприятий хотят привлечь к себе молодую аудиторию, похайповать, — считает певец. — Это их дело! Пусть поют и пляшут! Пока что из всех тик-ток-исполнителей меня никто не впечатлил. Я не могу сказать, что там есть выдающиеся музыканты. Может, они ребята и неплохие, но музыкой там не пахнет, к сожалению!

Многие посчитали, что Панайотов имеет в виду Даню Милохина. Но Александр признался, что не слышал ни одной песни напарника Баскова. 

- Я не знаю, что он поет, — заявил Александр. — Ни разу не слышал!

Теги: #Панайотов

Рубрика: Шоу-бизнес

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