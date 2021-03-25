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«Шашлыки, Москва-река, торт»: как отметили первый день рождения внучки Пугачевой

Эксклюзивные фотографии с праздника наследницы примадонны

Год назад в жизни единственного племянника Аллы Пугачевой Влада и его супруги Гузель родилась дочка. Супруги назвали девочку в честь примадонны, а сейчас отметили ее первый день рождения. Праздник получился роскошным: маленькая Алла осталась в восторге!

- Мы сначала хотели отпраздновать первый день рождения Аллочки в детском кафе, - рассказывает Влад. – А потом подумали: «Зачем летом сидеть в помещении?». И остановились на ресторане на воде: в этот день катались на кораблике по Москве-реке. Я в первую очередь хотел подарить дочке эмоции, чтобы первый день рождения у нее отложился в памяти. Очень надеюсь, что у меня это получилось.

На праздник Влад и Гузель пригласили самых близких: подругу дочки Дарью, крестного Алексея, а также сына Гузель от первого брака Талгата. Получила приглашение и знаменитая тетя. Но примадонна на праздник придти не смогла.

- Она в связи с загруженностью отсутствовала в Москве в этот день, но позвонила, очень тепло и трогательно поздравила дочь, - продолжает Влад. – С Аллой Борисовной у нас хорошие отношения. Никакой ругани, как пишут в прессе, нет. Мы хорошо общаемся, и я этому очень рад. Мы с ней на постоянной связи.

На первый в своей жизни день рождения Алла получила множество разных игрушек. Поклонники из Санкт-Петербурга прислали книги и красивое платье. Алла Борисовна пока презент не прислала, но обещала это сделать в самое ближайшее время.

- Алла у нас – развитая девочка, - говорит ее мама Гузель. – Она, как и все детки в ее возрасте, любит играть в песочнице. А еще – анализировать. Обожает кубики, сама их складывает, подбирает разные цвета. Мы сейчас планируем отдать ее в детский сад. Выбираем не государственное учреждение, а частное. Чтобы я могла вместе с ней его посещать первое время. Будем сначала ходить по три-четыре часа в день, привыкать. А потом – подольше.

Гузель не скрывает: ее дочка очень похожа на своего отца Влада. И это ее очень радует.

- У Аллочки уже есть четыре зубика спереди, - рассказывает Гузель. – А сейчас она начинает делать первые шаги.

- Ходит пока неуверенно, - объясняет Влад. - Но уже несколько шагов может делать самостоятельно. Хотя, конечно, придерживать ее пока еще нужно.

Гузель и Влад не исключают, что подарят маленькой Аллочке братика или сестричку. Но не в ближайшее время. Сейчас для них главное – организовать быт.

- Мы к этому вопросу подходим с точки зрения разумности, - объясняет Влад. – У Аллочки есть брат Талгат. У них – прекрасные отношения. Он очень любит свою сестру. Между ними чувствуется связь между братом и сестрой. Что касается других детей, то сначала нужно построить платформу для Аллы. Мы – люди простые, у нас нет нянь и другой обслуги. Все делаем сами. Поэтому сначала нужно жизнь Аллы обустроить, а потом почему бы и не подумать о продолжении? Если Гузель не будет против, может быть, у нас и еще ребенок получится!

Именинница с родителями

- Мы сначала хотели отпраздновать первый день рождения Аллочки в детском кафе, - рассказывает Влад. – А потом подумали: «Зачем летом сидеть в помещении?». И остановились на ресторане на воде: в этот день катались на кораблике по Москве-реке. Я в первую очередь хотел подарить дочке эмоции, чтобы первый день рождения у нее отложился в памяти. Очень надеюсь, что у меня это получилось.

На праздник Влад и Гузель пригласили самых близких: подругу дочки Дарью, крестного Алексея, а также сына Гузель от первого брака Талгата. Получила приглашение и знаменитая тетя. Но примадонна на праздник придти не смогла.

- Она в связи с загруженностью отсутствовала в Москве в этот день, но позвонила, очень тепло и трогательно поздравила дочь, - продолжает Влад. – С Аллой Борисовной у нас хорошие отношения. Никакой ругани, как пишут в прессе, нет. Мы хорошо общаемся, и я этому очень рад. Мы с ней на постоянной связи.

На первый в своей жизни день рождения Алла получила множество разных игрушек. Поклонники из Санкт-Петербурга прислали книги и красивое платье. Алла Борисовна пока презент не прислала, но обещала это сделать в самое ближайшее время.

- Алла у нас – развитая девочка, - говорит ее мама Гузель. – Она, как и все детки в ее возрасте, любит играть в песочнице. А еще – анализировать. Обожает кубики, сама их складывает, подбирает разные цвета. Мы сейчас планируем отдать ее в детский сад. Выбираем не государственное учреждение, а частное. Чтобы я могла вместе с ней его посещать первое время. Будем сначала ходить по три-четыре часа в день, привыкать. А потом – подольше.

Гузель не скрывает: ее дочка очень похожа на своего отца Влада. И это ее очень радует.

Племянник Аллы Пугачевой Влад

-У Аллочки уже есть четыре зубика спереди, - рассказывает Гузель. – А сейчас она начинает делать первые шаги.

- Ходит пока неуверенно, - объясняет Влад. - Но уже несколько шагов может делать самостоятельно. Хотя, конечно, придерживать ее пока еще нужно.

Гузель и Влад не исключают, что подарят маленькой Аллочке братика или сестричку. Но не в ближайшее время. Сейчас для них главное – организовать быт.

- Мы к этому вопросу подходим с точки зрения разумности, - объясняет Влад. – У Аллочки есть брат Талгат. У них – прекрасные отношения. Он очень любит свою сестру. Между ними чувствуется связь между братом и сестрой. Что касается других детей, то сначала нужно построить платформу для Аллы. Мы – люди простые, у нас нет нянь и другой обслуги. Все делаем сами. Поэтому сначала нужно жизнь Аллы обустроить, а потом почему бы и не подумать о продолжении? Если Гузель не будет против, может быть, у нас и еще ребенок получится!

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