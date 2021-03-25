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Пугачева виновата: доходы Зверева резко упали из-за ссоры с примадонной

Артист сейчас получает меньше, чем столичные уборщицы

58-летний Сергей Зверев в очередной раз смог удивить не только своих поклонников, но и ненавистников. «Король гламура» планирует стать депутатом и баллотироваться в Госдуму, в связи с чем ЦИК обязал его раскрыть свои доходы.

Как выяснилось из декларации, поющий стилист в данный момент едва сводит концы с концами. За прошлой год он, например. заработал всего лишь чуть больше трехсот тысяч рублей. Получается, в районе двадцати пяти тысяч в месяц. Их он получил в Российском авторском обществе, а также в «Комеди Клаб Продакшн». 

На эти деньги в Москве, мягко говоря, шиковать не получится. Тем более, такой звезде, как Зверев! А ведь ему еще нужно оплачивать коммуналку за две роскошные квартиры в центре Москвы, которыми он владеет. Одна из них – 94 квадратных метра, другая – 55. Есть у Зверева также счет в банке. Но он тоже небольшой: на нем хранится чуть больше трехсот тысяч рублей.

Поклонники, узнав о весьма скромных доходах артиста, стали винить во всем Пугачеву. Мол, пока Зверев был с ней, у него было все: и бизнес, и гастроли по стране. А сейчас о стабильно высоком доходе ему приходится только мечтать.

- У уборщиц в Москве доход больше, чем у Зверева, — пишут люди в комментариях. - Либо он скрывает заработки, либо же и правда еле сводит концы с концами. 

Напомним, что с Пугачевой Зверев поссорился больше десяти лет назад. Говорят, что примадонна прогневалась на своего стилиста за то, что он рассказал журналистам о ее разводе с Киркоровым. Теперь он общается со своей музой только во снах.

- Алла мне до сих пор снится, - не скрывает стилист. – Когда хочет предупредить о какой-то неприятности. Я уже знаю: если Алла снится, значит, нужно быть предельно осторожным.

Рубрика: Шоу-бизнес

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