"Она старше его в два раза!" Юлия Беретта закрутила роман с сыном известного телепродюсера.
Мама Кирилла Палинова в шоке от безнравственного поведения экс-участницы группы «Стрелки».
В шоу-бизнесе разгорелся нешуточный скандал. Певица Юлия Беретта все чаще стала проводить время в компании молодого парня по имени Кирилл Палинов. Он известен как диджей и сын генерального директора телеканалов Musicboxgold и Musicboxrussia Натальи Палиновой. Родительница категорически против романтических отношений сына с певицей. Об этом она рассказала Sobesednik.ru.
- Мягко говоря, я нахожусь в недоумении, - сетует Наталья. – Подчеркиваю – мягко говоря! Мы дружим с Юлей давно, часто бываем на каких-то мероприятиях, встречаемся в дружеско-семейном кругу. Мой сын всегда прекрасно, тепло и заботливо относился к Юле. Они знакомы давно, но он младше ее в два раза: ему 24 года, а ей 42!
Наталья рассказала нам, что начала замечать изменения в поведении сына задолго до возникших пересудов о его романе с Береттой.
- Кирилл часто приезжал к Юле в гости, в ее дом, - продолжает наша собеседница. – Они вместе гуляли. Говорили, что работают над новым проектом – песней, которую они хотят исполнить дуэтом. Я не знаю, что появилось раньше – роман или желание сотрудничать. Но я в шоке! Не ожидала такого от Юли. Была уверена, что знаю человека хорошо. И, конечно же, не ожидала такого от своего сына. Кирилл - взрослый парень, но остается моим ребенком, и я не могу равнодушно смотреть на его безответственное поведение.
Поговорить на эту тему с самой певицей Наталья пока не решается.
- Я недавно вновь услышала от коллег эти разговоры и пока не готова что-то обсуждать с Береттой, - вздыхает телепродюсер. – Мне нужно время. Я хочу поговорить с сыном, но он пока закрылся от обсуждения и не идет на контакт.
А тем временем в интернете все чаще и чаще появляются фото и видео совместного времяпровождения Кирилла и Юлии. Наталья Палинова не скрывает, что все эти публикации ее шокируют.
- Раньше мы часто собирались узким кругом, весело проводили время. Теперь же мой сын ездит в гости к Юле один, - возмущается мама Кирилла. – Я не ханжа. Я – современная деловая женщина. Но в вопросах семьи и брака, я – консерватор. Меня так воспитывали. И так же я воспитывала своих детей. Должны быть нравственные нормы и ценности. Я открыта для мира, позитива и счастья и искренне хочу этого своим детям. Я никогда не была против Юли как друга нашей большой семьи, но я не готова принимать их роман с Кириллом! Эта мода на отношения невзирая на разницу в возрасте – однозначно, не моя тема. Не приемлю это в корне. Если и у моей дочери будет такая же огромная разница в возрасте с ее избранником, я тоже буду против!
Мы связались также и с самой артисткой. Юлия прокомментировала Sobesednik.ru нападки Натальи Палиновой.
- Действительно, мы с Натальей дружим давно, - сказала Беретта. – Но по поводу того, что творится сейчас, и какая травля начинается вокруг меня, я и не знаю, что ответить. Кирилл – взрослый, самодостаточный и состоявшийся парень. Он не может не нравиться девушкам в принципе. Харизматичный, красивый, сексуальный! Не понимаю агрессивности Натальи по отношению ко мне! Я сама мама, у меня есть сын. Правда, он еще маленький для отношений. Но с такой, как я не пропадешь! (смеется). И я, и Кирилл – взрослые люди, сами решим, что нам публиковать и что нам вообще делать. Ненавижу оправдываться, и не буду! Творческая энергия – Божественная энергия. А все критики и завистники пусть идут лесом!
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