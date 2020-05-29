"Она старше его в два раза!" Юлия Беретта закрутила роман с сыном известного телепродюсера.

В шоу-бизнесе разгорелся нешуточный скандал. Певица Юлия Беретта все чаще стала проводить время в компании молодого парня по имени Кирилл Палинов. Он известен как диджей и сын генерального директора телеканалов Musicboxgold и Musicboxrussia Натальи Палиновой. Родительница категорически против романтических отношений сына с певицей. Об этом она рассказала Sobesednik.ru.

- Мягко говоря, я нахожусь в недоумении, - сетует Наталья. – Подчеркиваю – мягко говоря! Мы дружим с Юлей давно, часто бываем на каких-то мероприятиях, встречаемся в дружеско-семейном кругу. Мой сын всегда прекрасно, тепло и заботливо относился к Юле. Они знакомы давно, но он младше ее в два раза: ему 24 года, а ей 42!

Наталья рассказала нам, что начала замечать изменения в поведении сына задолго до возникших пересудов о его романе с Береттой.

- Кирилл часто приезжал к Юле в гости, в ее дом, - продолжает наша собеседница. – Они вместе гуляли. Говорили, что работают над новым проектом – песней, которую они хотят исполнить дуэтом. Я не знаю, что появилось раньше – роман или желание сотрудничать. Но я в шоке! Не ожидала такого от Юли. Была уверена, что знаю человека хорошо. И, конечно же, не ожидала такого от своего сына. Кирилл - взрослый парень, но остается моим ребенком, и я не могу равнодушно смотреть на его безответственное поведение.

Поговорить на эту тему с самой певицей Наталья пока не решается.

- Я недавно вновь услышала от коллег эти разговоры и пока не готова что-то обсуждать с Береттой, - вздыхает телепродюсер. – Мне нужно время. Я хочу поговорить с сыном, но он пока закрылся от обсуждения и не идет на контакт.