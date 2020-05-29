Сегодня, в 16:54

"Она старше его в два раза!" Юлия Беретта закрутила роман с сыном известного телепродюсера.

Мама Кирилла Палинова в шоке от безнравственного поведения экс-участницы группы «Стрелки».

Фото: Пресс-служба Юлии Беретты.

В шоу-бизнесе разгорелся нешуточный скандал. Певица Юлия Беретта все чаще стала проводить время в компании молодого парня по имени Кирилл Палинов. Он известен как диджей и сын генерального директора телеканалов Musicboxgold и Musicboxrussia Натальи Палиновой. Родительница категорически против романтических отношений сына с певицей. Об этом она рассказала Sobesednik.ru. 

- Мягко говоря, я нахожусь в недоумении, - сетует Наталья. – Подчеркиваю – мягко говоря! Мы дружим с Юлей давно, часто бываем на каких-то мероприятиях, встречаемся в дружеско-семейном кругу. Мой сын всегда прекрасно, тепло и заботливо относился к Юле. Они знакомы давно, но он младше ее в два раза: ему 24 года, а ей 42!

Наталья рассказала нам, что начала замечать изменения в поведении сына задолго до возникших пересудов о его романе с Береттой.

- Кирилл часто приезжал к Юле в гости, в ее дом, - продолжает наша собеседница. – Они вместе гуляли. Говорили, что работают над новым проектом – песней, которую они хотят исполнить дуэтом. Я не знаю, что появилось раньше – роман или желание сотрудничать. Но я в шоке! Не ожидала такого от Юли. Была уверена, что знаю человека хорошо. И, конечно же, не ожидала такого от своего сына. Кирилл - взрослый парень, но остается моим ребенком, и я не могу равнодушно смотреть на его безответственное поведение.

Поговорить на эту тему с самой певицей Наталья пока не решается.

- Я недавно вновь услышала от коллег эти разговоры и пока не готова что-то обсуждать с Береттой, - вздыхает телепродюсер. – Мне нужно время. Я хочу поговорить с сыном, но он пока закрылся от обсуждения и не идет на контакт.

Фото: Пресс-служба Юлии Беретты.

А тем временем в интернете все чаще и чаще появляются фото и видео совместного времяпровождения Кирилла и Юлии. Наталья Палинова не скрывает, что все эти публикации ее шокируют.

 - Раньше мы часто собирались узким кругом, весело проводили время. Теперь же мой сын ездит в гости к Юле один, - возмущается мама Кирилла. – Я не ханжа. Я – современная деловая женщина. Но в вопросах семьи и брака, я – консерватор. Меня так воспитывали. И так же я воспитывала своих детей. Должны быть нравственные нормы и ценности. Я открыта для мира, позитива и счастья и искренне хочу этого своим детям. Я никогда не была против Юли как друга нашей большой семьи, но я не готова принимать их роман с Кириллом! Эта мода на отношения невзирая на разницу в возрасте – однозначно, не моя тема. Не приемлю это в корне. Если и у моей дочери будет такая же огромная разница в возрасте с ее избранником, я тоже буду против!

Фото: Пресс-служба Юлии Беретты.

Мы связались также и с самой артисткой. Юлия прокомментировала Sobesednik.ru нападки Натальи Палиновой. 

- Действительно, мы с Натальей дружим давно, - сказала Беретта. – Но по поводу того, что творится сейчас, и какая травля начинается вокруг меня, я и не знаю, что ответить. Кирилл – взрослый, самодостаточный и состоявшийся парень. Он не может не нравиться девушкам в принципе. Харизматичный, красивый, сексуальный! Не понимаю агрессивности Натальи по отношению ко мне! Я сама мама, у меня есть сын. Правда, он еще маленький для отношений. Но с такой, как я не пропадешь! (смеется). И я, и Кирилл – взрослые люди, сами решим, что нам публиковать и что нам вообще делать. Ненавижу оправдываться, и не буду! Творческая энергия – Божественная энергия. А все критики и завистники пусть идут лесом!

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 3 дня назад

Ясен Засурский был связующей нитью эпох

Общество 2 дня назад

"Вторая Кущёвка на карте России": калининградцы жалуются, что их город уничтожают

Общество 1 неделю назад

Создатель рухнувшей финансовой пирамиды Finiko нашел новую «золотую жилу»

Расследование 1 неделю назад

Экс-жена Путина, дети Чайки: Кого "не могут" найти судебные приставы

Общество 1 неделю назад

Фирмы матери Вячеслава Володина за год потеряли почти 900 млн рублей

Общество 2 недели назад

ФАС подтвердила масштабный сговор при работах на Хованском кладбище

Туризм 21 минуту назад

"Скоро "корону" массово привезут из Турции": в сети считают, что Путин и Минздрав рано говорят об "усталости от темы ковида"

Культура и ТВ 1 час назад

«Скорее всего, отсудит свою долю!» Первая жена Бориса Грачевского претендует на часть его имущества.

Спорт 3 часа назад

Российский борец Угуев стал победителем Олимпийских игр

Культура и ТВ 3 часа назад

Михаил Лермонтов: проверять театры будем сердцем

Шоу-бизнес 4 часа назад

«Шашлыки, Москва-река, торт»: как отметили первый день рождения внучки Пугачевой

Спорт 11:13

Организаторы Олимпиады извинились перед украинскими спортсменами. Их назвали россиянами

Во время награждения сихнронисток из Украины назвали россиянками. Организаторам Олимпиады пришлось извиняться

Шоу-бизнес 6 часов назад

Пугачева виновата: доходы Зверева резко упали из-за ссоры с примадонной

Шоу-бизнес 6 часов назад

"Хоть бы траур по Меньшову выдержала!": овдовевшая Алентова собралась на заработки

Шоу-бизнес 6 часов назад

"Тик-ток" вконец обнаглел!: Панайотов накинулся на поющих блогеров

Спорт 7 часов назад

Российский боксер Батыргазиев стал олимпийским чемпионом, победив американца

Шоу-бизнес 7 часов назад

Больно смотреть: ноги Собчак покрылись страшными пятнами

Спорт 7 часов назад

Сборная России обыграла Бразилию и вышла в финал Олимпийских игр по волейболу

Шоу-бизнес 20 часов назад

Рианна и Сергей Шнуров вошли в списки самых богатых музыкантов Forbes

Культура и ТВ 21 час назад

Пост Андрея Макаревича удалили с Фейсбука за призывы

Спорт 1 день назад

Спортсменка Тимановская, которую хотели насильно вывезти в Минск, прибыла в Австрию

Спорт 1 день назад

Российские синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото на Олимпиаде

Культура и ТВ 1 день назад

О сложных рисках – на пальцах и с юмором

Туризм 1 день назад

В АТОР предложили восстановить мировой туризм, не дожидаясь конца пандемии

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика